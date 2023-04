Nadležni da preduzmu sve kako bi se stalo na put vršnjačkom nasilju

Podgorica, (MINA) – Bezbjednost djece mora biti na prvom mjestu, poručila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović i apelovala na nadležne institucije da preduzmu sve kako bi se stalo na put vršnjačkom nasilju.

Đurović je kazala da nakon šokantnih dešavanja u petak u Osnovnoj školi “Štampar Makarije”, apeluje na nadležne institucije da preduzmu sve kako bi se stalo na put vršnjačkom nasilju koje poprima razmjere epidemije.

Ona je u objavi na Tviteru /Twitter/ pozvala roditelje da ne uzimaju pravdu u svoje ruke, da zadrže prisebnost i da u saradnji sa državnim organima pronađu najbolja rješenja za problem koji potresa društvo iz temelja.

“Bezbjednost djece mora biti na prvom mjestu”, poručila je Đurović.

