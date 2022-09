Na zahtjev DF-a data pauza u Skupštini

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak na zahtjev Demokratskog fronta (DF) odredila je pauzu sjednice parlamenta na čijem dnevnom redu je rasprava o smjeni predsjednice parlamenta Danijele Đurović.

Poslanik DF Slaven Radunović kazao je da je prije nekoliko sati potpisan sporazum stare parlamentarne većine.

“Imamo novonastalu sitauciju, da se 41 poslanik obavezao da će u roku od 15 dana razriješiti dilemu oko rukovodstva skupštine i da će ta nova/stara većina dogovoriti druge stvari“, rekao je Radunović.

On je tražio pauzu današnje sjednice, koja bi se nastavila, kako je rekao, kad se steknu uslovi za tako nešto.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica kazao je da su se svi potpisnici sporazuma saglasili da se u roku od 15 dana postigne dogovor oko novog rukovodstva sjednice.

„Odlaganje sjednice je stvar predsjedavajuće. Mi smatramo da bilo koji javni funkcioner ne smije da blokira ovaj sporazum“, rekao je Koprivica.

On je kazao da se one odluke donesene sa drugom parlamentarnom većinom moraju promijeniti.

„Tako bi svi stavili do znanja da želimo istinski reset odnosa i da je iznad bilo koje fiunkcije opšti interes“, rekao je Koprivica.

