Na snazi narandžasti i crveni meteoalarm zbog olujnog vjetra

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori su, zbog olujnog vjetra, na snazi narandžasti i crveni meteoalarm.

Kako je objavljeno na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS), u centralnom dijelu i na primorju očekuju se udari vjetra od preko 90 kilometara na sat (km/h), a u kontinentalnom dijelu i planinama preko 50 km/h.

U Crnoj Gori je pretežno oblačno i vjetrovito, uz povremene padavine.

Na sjeveru se povremeno očekuje slaba kiša, a u planinama slab snijeg.

Kako je saopšteno iz ZHMS, krajem dana i tokom noći padavine će pojačati, a snijeg će se proširiti i na niže predjele.

ZHMS je i za sjutra izdao narandžasti meteoalarm.

Kako je najavljeno, očekuju se udari vjetra veći od 50 km/h.

