Muratović: Inicijativa za razrješenje Đukanovića ispaljeni ćorak

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ima najjači legitimitet u državi jer iza njega stoji direktna podrška ubjedljive većine građana na izborima, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) dodajući da je inicijativa za njegovo razrješenje ispaljeni ćorak.

Premijer Dritan Abazović ranije je rekao da bi u Skupštini trebalo izglasati inicijativu o razrješenju Đukanovića, jer se time šalje važna politička poruka.

Član Izvršnog odbora DPS-a Boris Muratović, rekao je da “nije lako vođi šibicarske politike u Crnoj Gori”.

“Pošto su mu se obje vlade samourušile, sada je u Sjedinjenim Američkim Državama dobio jasnu poruku da ona treća, koju je isplanirao sa Demokratskim frontom (DF), nema nikakvu podršku”, rekao je on.

Muratović je naveo da, u očajanju, u pauzi između intervjua desničarskim, konzervativnim glasilima, Abazović se hvata za posljednju slamku.

“Koordiniše ruskim plaćenicima u Crnoj Gori priču o razrješenju predsjednika države”, dodao je Muratović.

On je kazao da “jednako kao i mi, dobro on zna da od toga nema ništa” dodajući da Abazovića naročito tišti to što predsjednik države ima najjači legitimitet u državi.

“Jer iza njega stoji direktna podrška ubjedljive većine građana na izborima. A koliko građana stoji iza Abazovića? Vjerujemo ni svi članovi njegove malobrojne stranke”, kazao je Muratović.

On je rekao da tvorac “najpropalijih političkih projekata” u Crnoj Gori dobro je svjestan da je nova, ko zna koja po redu, inicijativa za razrješenje predsjednika ispaljeni ćorak iz straha od suočavanja sa građanima koje su iznevjerili u protekle dvije godine.

“Jedini ko je u cijeloj priči smijenjen, u realnosti a ne u snovima, upravo je Abazović, koji već neko vrijeme uzurpira funkciju, svjestan da nakon dva propala pokušaja više nikad neće biti u prilici da se domogne vlasti”, kazao je Muratović.

Stoga, kako je dodao, Abazović, bezglavo i histerično prihvata svaku političku kombinaciju.

“Iako odlično zna, a naročito nakon boravka u Vašingtonu, da je sve to unaprijed osuđeno na propast”, dodao je on.

On je naveo da i sam priznajući kako je inicijativa neustavna, Abazović je uspio u jednom – izbrisao je sve razlike između URA-e i DF-a.

“Sudbina njegove partije lako bi mogla biti takva da na kraju postanu konstituenti DF-a. Ne bi bili ni prvi ni posljednji koji su na taj način utekli od borbe za prelazak cenzusa”, rekao je Muratović.

