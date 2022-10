Mugoša: Proglašenje konačnih rezultata izbora može biti problem

Podgorica, (MINA) – Proglašenje konačnih rezultata predstojećih lokalnih izbora može predstavljati problem, ako Ustavni sud ne bude funkcionalan, saopštio je predsjednik Državne izborne komisije Nikola Mugoša.

On je Televiziji Vijesti rekao da se to već reflektuje na izborni proces, budući da su pred sudom dvije izborne žalbe o kojima ne može odlučivati jer nema kvorum.

Skupština bi u petak trebalo da glasa o četiri kandidata za sudije Ustavnog suda, koje je predložila parlamentarna većina od avgusta 2020. godine.

Ustavni sud, od ukupno sedam, sada ima samo tri člana i nema kvorum za odlučivanje.

