Montenegro prajd 8. oktobra u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Deseti Montenegro Prajd biće organizovan 8. oktobra u Podgorici, saopštio je Organizacioni odbor Montenegro prajda.

Kako se navodi u saopštenju, Organizacioni odbor koji okuplja članove LGBTIQ+ zajednice, aktiviste, saveznike u borbi za ljudska prava u Crnoj Gori, formiran je u junu.

“Protekla tri mjeseca Organizacioni odbor je aktivno radio na pripremi Nedjelje ponosa koja će biti organizovana od 3. do 8. oktobra u Podgorici”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će program ovogodišnje Nedjelje ponosa sadržati panel diskusije sa predstavnicima relevantnih institucija, međunarodnih i nevladinih oganizacija, kulturne manifestacije, radionice, sastanake sa saveznicima i porodicama članova LGBTIQ+ zajednice.

Iz Organizacionog odbora kazali su da će detaljan program, tema, slogan i vizuelni identitet ovogodišnjeg, jubilarnog Montenegro Prajda i Nedjelje ponosa biti saopšteni tokom septembra.

