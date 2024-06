Milović: Spajić da predloži Skupštini moje razrješenje

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović pozvao je premijera Milojka Spajića da Skupštini predloži njegovo razrješenje.

Milović je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao da otkad je stupio na dužnost trpi žestoke smišljene, raznovrsne, medijske i političke udare.

„Takva agenda širenja neistina i već oprobanih metoda blaćenja ljudi, navodne diskreditacije kreiarana je da se pošto-poto sruši ministar pravde“, rekao je Milović.

On je kazao da nije bio pošteđen tih udara ni od ljudi koji su dio PES-a.

Milović je rekao da se nosio sa tim dok se odnosilo na njega i njegovu partijsku poziciju ali da su odnedavno posljedice toga počeli da osjećaju i zaposleni u Ministarstvu.

„Tome ste svjedočili u četvrtak po završetku sjednice Skupštine, kada je promptno, tijesnom većinom članova Vlade, odlučeno da se meni i mojim saradnicima zabrani da obrazlažemo predloge zakone na kojima smo mjesecima radili samo jer je prihvaćen amandman koji je imao za cilj tehničku korekciju“, naveo je Milović.

On je kazao da je sve vrijeme bio bez odgovarajuće reakcije na dosadašnje opstrukcije i iz svoje partije „jer sam ispred svog dostojanstva postavio interes države jer sam želio da uspješno završim posao što sam i učinio“.

„Zato sam oćutao protivstatutarno isključenje iz PES-a dok sam bio u avionu za Brisel i pripremao nastup pred evropskim zvaničnicima, sa zadatkom da utičem koliko mogu da Crna Gora dobije pozitivan IBAR do kraja belgijskog predsjedavanja, što je na kraju i urađeno“, rekao je Milović.

On je naveo da je u Podgorici održana sjednica predsjedništva PES-a bez njegovog prisustva.

„Od onog ko je sazvao sjednicu i njome predsjedavao – hrabro i moralno i etički, neka mu služi na čast, ako zna šta to znači, s obzirom na činjenicu da mi se nakon sjednice njegov predsjednik javio kao da se baš ništa nije desilo i ponovio zadatak za tadašnje sastanke, a to je fokus na poglavlje 23“, naveo je Milović.

Prema njegovim riječima, po slijetanju u Crnu Goru okupio je tim Ministarstva i rekao „idemo do juna juriš na IBAR zakone, dižite borbenu gotovost, jer pozitivan IBAR je naša pobjeda“.

On je rekao da ne želi više da ćuti kada je taj cilj ostvaren već da otvoreno razgovara.

„Cijena koju plaćam je što sam se beskompromisno borio za one kojima sam vjerovao i koji su me izdali. Tragovi takvih ideja ne nalaze se na mojim prsima nego na mojim leđima“, kazao je Milović.

On je kazao da je došlo vrijeme da Spajić i on svedu političke i institucionalno račune.

„Prije negoli njegovo toksično okruženje a onda i on povuče sve ka ponoru, kako PES koji je počeo da vuče ka ponoru, tako Vladu i cijelu Crnu Goru“, kazao je Milović.

On je poručio da želi da pomogne da se prekine političko mrcvarenje.

“Saglasno ustavnim ovlašćenjima uputite predlog Skuštiini da me razriješi ministra pravde koji je predano radio na dobijanju IBAR-a i deblokiranju poglavlja 23, a vas često branio, i kad je bilo neodbranjivo i kad drugi nijesu ni smjeli ni htjeli“, rekao je Milović.

On je rekao da staje Spajiću na političku crtu kako bi „sve ovo dobilo demokratski epilog“.

„To smo obojica dužni Crnoj Gori i građanima. Šta će reći skupštinski plenum, kako će glasati o mom razrješenju, i kako će vrednovati moj dosadašnji učinak i rad, vidjećemo. Ali ubrzano otklanjanje iluzija, dužni smo poslanicima koji su nas birali, ali i građanima“, kazao je Milović.

On pozvao Spajića da „prekine farsu koju kreira sa svojim šefom kabineta“.

„Predložite Skupštini moje razrješenje i dođite da položimo račune pred onima kojima smo odgovorni, a imaćemo šta da kažemo – makar ja“, kazao je Milović.

On je kazao da će inicijativu formalizovati i uputiti je Spajiću u pisanoj formi u što kraćem roku.

Milović je rekao da su IBAR zakoni usvojeni bez ijednog glasa protiv i da su zbog toga državi širom otvorena vrata Evropske unije.

