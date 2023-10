Miler: Nije nemoguće da Crna Gora postane dio EU 2028.

Podgorica, (MINA) – Prozor Evropske unije (EU) za Crnu Goru je širom otvoren i, ako i građani i institucije ulože napore, nije nemoguće da država postane dio evropske porodice 2028. godine, rekao je austrijski ambasador u Podgorici Karl Miler.

On je, na brifingu sa novinarima u Podgorici, kazao da članice EU od Crne Gore očekuju da riješi ključna imenovanja u pravosuđu i ispuni mjerila za poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava.

Miler je, kako prenose Vijesti, podsjetio da austrijska vlada vidi Crnu Goru kao predvodnika u evropskim integracijama.

„Međutim, država bez vlade i funkcionalne Skupštine može da bude problem“, rekao je Miler odgovarajući na pitanje da li će politička nestabilnost usporiti evropski put Crne Gore.

On je, na pitanje da li se neke članice EU, sugerišući ko treba a ko ne da bude u novoj vladi, miješaju u unutrašnje stvari Crne Gore, odgovorio da sve EU članice nastoje da se ne miješaju.

„Još čekamo formiranje vlade, zakonski rok je 90 dana. Optimista sam da će do toga doći u narednom periodu. Sve članice EU pokušavaju da daju savjet, ne miješaju se neprikladno. S nekim će partijama možda biti lakše pregovarati, ali to ostavljamo političarima u zemlji“, rekao je Miler.

On je kazao da nije zagovornik ideje da države Zapadnog Balkana treba da uđu u paketu u EU, već više da to bude po principu regate.

Miler je rekao da su neke države članice EU skeptične kada se govori o proširenju, posebno Francuska, ali da ipak očekuje pozitivne poruke iz Grenade gdje će 5. oktobra biti održan sastanak Evropske političke zajednice.

On je kazao da se ne može poreći da su prethodne dvije crnogorske Vlade radile dosta na pristupu EU, ali da je potrebna efikasnija pregovaračka infrastruktura.

Miler je naveo da su, nakon velikih političkih promjena koje su se desile 2020. godine, u Crnoj Gori neke šanse za pristupanje EU možda propuštene i poručio da za to ne treba kriviti 42. i 43. Vladu.

„Reforma pravosuđa je prioritet, zemlja bez efikasnog pravosudnog sistema ne može raditi dobro. Finansijska podrška ne smije izostati u pravcu slobodnog pristupa programima Unije. Crna Gora mora sarađivati sa Europolom i snažnije komunicirati sa Evropskom komisijom“, poručio je Miler.

Govoreći o Otvorenom Balkanu, on je rekao da bi od te inicijative više koristi imale velike države, ali da je crnogorski premijer Dritan Abazović u pravu kada kaže da države regiona nedovoljno sarađuju.

Miler je ocijenio da je platforma za Crnu Goru u EU, koju je predstavio predsjednik države Jakov Milatović, veoma dobra i dodao da podržava sve što može da ubrza integracije.

