Milatović preuzeo funkciju predsjednika Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je danas u Skupštini zakletvu, čime je zvanično preuzeo funkciju predsjednika države.

Milatović je zakletvu položio na inauguraciji pred poslanicima i brojnim gostima.

Među zvanicama su i lideri država regiona, predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Kosova Vjosa Osmani, Hrvatske Zoran Milanović, kao i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i Željko Komšić.

Inauguraciji prisustvuju i predstavnici izvršne i sudske vlasti i diplomatskog kora u Crnoj Gori, kao i nekadašnji predsjednici države, Vlade i Skupštine.

U Skupštini su i specijalni izaslanici Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar i Stjuart Pič.

Sjednica Skupštine počela je intoniranjem himne Crne Gore.

Milatović je na mjestu predsjednika zamijenio Mila Đukanovića, koji je na toj funkciji bio od 2018. godine.

Milatović je pobijedio na predsjedničkim izborima u drugom krugu, održanom 11. aprila, u kojem je osvojio blizu 60 odsto glasova.

Ustavom Crne Gore, usvojenim 22. oktobra 2007. godine, predsjednik države se bira neposrednim izborima na pet godina.

Milatović je četvrti predsjednik Crne Gore od uvođena višestranačja.

Tu funkciju do sada su obavljali Momir Bulatović, Filip Vujanović i Milo Đukanović.

