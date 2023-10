Milatović pozvao na poštovanje slobode izjašnjavanja građana

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović apelovao je na nadležne organe da preduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi se osigurali zakonski preduslovi za održavanje popisa stanovništva i njegovi rezultati učinili nespornim.

On je pozvao i vjerske lidere, političke partije, nacionalna vijeća, nevladin sektor i medije da svojim djelovanjem i riječju poštuju slobodu svakog pojedinca da se, bez pritiska, izjasni o svojoj nacionalnoj, vjerskoj i svakoj drugoj pripadnosti.

Milatović je to rekao odgovarajući na pitanje Vijesti da li je primjereno da vjerski lideri, političke partije, nacionalna vjeća, mediji, nevladin sektor, utiču na građane kako bi trebalo da se izjasne na popisu.

“Čvrsto vjerujem da smo, kao društvo, postigli dovoljan stepen demokratske zrelosti da omogućimo svim građankama i građanima u Crnoj Gori da slobodno iskazuju svoja nacionalna, vjerska ili bilo koja druga uvjerenja”, rekao je Milatović.

On je kazao da nije sklon da potcjenjuje lični integritet građana u Crnoj Gori i da različita istupanja po ovim pitanjima doživljava kao instrument kojim je moguće upravljati njihovim nacionalnim, vjerskim ili drugim osjećanjima.

“I pored činjenice da, kao građanin Crne Gore, shodno Ustavu, nijesam obavezan da se izjašnjavam o svojoj nacionalnoj pripadnosti i drugim uvjerenjima ja sam, u više navrata, te informacije javno saopštavao”, dodao je Milatović.

On je ponoviću da se u pogledu nacionalne pripadnosti izjašnjava kao Crnogorac.

“Ali me to, samo po sebi, ne čini manje ili više vrijednim u odnosu na one koji se drugačije izjašnjavaju”, istakao je Milatović.

On je rekao i da Crnu Goru, kao što to i Ustav proklamuje, doživljava kao građansku državu, u kojoj žive slobodni ljudi nezavisno da li se osjećaju i izjašnjavaju kao Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Muslimani, Albanci, Hrvati, Romi.

“Jedini osjećaji koji moraju biti zajednički za sve jesu pripadnost i ljubav prema Crnoj Gori, sve ostalo je stvar slobode pojedinaca i bogatstvo različitosti koje moramo njegovati”, rekao je Milatović.

On smatra da bilo čiji lični osjećaj ne smije da bude smetnja njegovom uspjehu u životu.

“Ili da zbog toga bude uskraćen za prava i jednakost koja mu zakonom pripadaju, kao što je to ranije po navodima mnogih naših građana često bio slučaj”, kazao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS