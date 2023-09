Milatović: Posvećeni smo ciljevima i principima UN-a

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je snažno posvećena ciljevima i principima Ujedinjenih nacija (UN), poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović i dodao da je za efikasno rješavanje globalnih problema potrebno mudro liderstvo.

On je, na Generalnoj debati zasijedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, kazao da ovogodišnja tema debate oslikava ključni izazov koji se nalazi pred UN-om – ponovnu izgradnju povjerenja i globalne solidarnosti.

Trenutna geopolitička kriza, kako je rekao, predstavlja ozbiljan izazov međunarodnom miru i bezbjednosti i alarmantan je pokazatelj potrebe povratka na odredbe Povelje UN-a i civilizacijske vrijednosti na kojima počiva svjetski poredak zasnovan na pravilima.

„Potvrđujem i ponavljam snažnu podršku i posvećenost Crne Gore ciljevima i principima Ujedinjenih nacija – posebno u vremenima poput ovih kada su globalno jedinstvo i solidarnost prijeko potrebni“, istakao je Milatović.

Prema njegovim riječima, da bi se efikasno rješavali globalni problemi, potrebno je mudro liderstvo.

„Umjesto da se ujedinimo u zajedničkim naporima, najčešće dijelimo samo zajedničke brige. Ipak, jedini način da se izborimo sa rasprostranjenim krizama je da djelujemo ujedinjeno“, kazao je Milatović, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

On je ocijenio da su građani Crne Gore na nedavnim izborima jasno rekli da žele promjene i time dali nivo podrške bez presedana za novu eru demokratskog razvoja zemlje.

„Stoga, ni malo ne sumnjam kada je u pitanju politički pravac koji naši građani žele da vide – jačanje vladavine prava, razvoj prosperiteta, osiguranje društvene kohezije i jednakih mogućnosti“, naveo je Milatović.

On je dodao da je veoma svjestan koliko su ti ciljevi bitni za očuvanje mlade demokratije i slobode, posebno u vrijeme kada procesi de-demokratizacije postaju sve očigledniji širom svijeta.

„Dozvolite mi da posebno istaknem važnost vladavine prava kao ključa za otvaranje ekonomskog potencijala i poboljšanje životnog standarda“, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, izgradnja istinski demokratskih i nezavisnih institucija ključna je na tom putu.

„Stoga smo posvećeni nultoj toleranciji na korupciju i organizovani kriminal. Da bismo bolje ostvarili naše šire političke ciljeve, spoljnu politiku zasnivamo na tri stuba: ubrzanju naše integracije u Evropsku uniju (EU), daljem jačanju kredibiliteta Crne Gore kao članice NATO-a, i njegovanju najboljih mogućih odnosa sa svim susjedima na Balkanu“, kazao je Milatović.

On je poručio da je Crna Gora posvećena očuvanju trajnog mira na Balkanu zbog čega je mandat započeo jačanjem prijateljstva sa balkanskim susjedima.

Milatović je rekao da su intenzivirali i razgovore sa EU i na taj način opsežno elaborirali potrebu što bržeg pristupanja Crne Gore Uniji, kao najboljeg mogućeg signala za sve ostale zemlje aspirante da je EU perspektiva još živa.

„Prateći ove principe, u periodu od četiri mjeseca mog mandata, otvorili smo značajan dijalog sa civilnim društvom i ranjivim zajednicama, sa ciljem da težimo i na kraju postignemo istinski inkluzivno društvo u kojem niko neće biti ostavljen po strani“, dodao je Milatović.

Njegov cilj je, kako je naveo, stvaranje ambijenta jednakih mogućnosti u kome životni uspjeh prije svega određuju obrazovanje i vrijedni rad.

„To je moja priča, za koju vjerujem da može postati priča Crne Gore“, rekao je Milatović.

On je potvrdio jasan stav Crne Gore u osudi ničim izazvane i neopravdane agresije Rusije, kao i čvrstu podršku Ukrajini.

Kako je kazao, osim što je razorio Ukrajinu, rat je izazvao energetsku, prehrambenu i finansijsku krizu, koja je posebno nanijela štetu najnerazvijenijim zemljama svijeta.

„U tom pogledu, i u skladu sa Poveljom UN i usvojenim rezolucijama Generalne skupštine, dijelimo želju za sveobuhvatnim, pravednim i trajnim mirom u Ukrajini“, poručio je Milatović.

On je ponovio da je Crna Gora čvrsto opredijeljena i odlučna da aktivno i konstruktivno doprinosi i podržava kolektivne napore za očuvanje mira i bezbjednosti u svijetu.

Milatović je, kako je saopšteno, pozdravio „Novu agendu za mir“, kojom je generalni sekretar postavio kamen temeljac obnove novog međunarodnog sistema zasnovanog na povjerenju i solidarnosti.

„Crna Gora ostaje odlučna na putu evroatlantske budućnosti, dobrosusjedskih odnosa i multilateralizma“, naveo je Milatović.

Kako je kazao, cijeneći tu činjenicu, pokrenuta je kandidatura za poziciju nestalne članice u Savjetu bezbjednosti UN za period od 2026. do 2027. godine.

„Kao evropska država, ne samo geografski, već, što je još važnije, u smislu vrijednosti i načela, uvjereni smo da će pristupanje Crne Gore EU, kao i cijelog regiona, dodatno ojačati našu medjunarodnu poziciju i omogućiti trajni mir i prosperitet“, istakao je Milatović.

On je rekao da je ulazak Crne Gore u EU priča značajna ne samo za samu Crnu Goru, već bi pružila pozitivan primjer svim zemljama aspirantima sve od Balkana do istoka Evrope, da je proširenje EU živo i još moguće.

