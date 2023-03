Milatović: Na čelo države da dođu ljudi koji će raditi samo za interese građana

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je vrijeme da na čelo države dođu ljudi koji će raditi samo i isključivo za interese građana, poručio je predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad (PES) Jakov Milatović.

Kako je saopšteno iz PES, Milatović je na završnoj konvenciji u Podgorici, poručio da je aktuelnom predsjedniku države i kandidatu Demokratske partije socijalista (DPS) Milu Đukanoviću, konačno došao kraj.

“Zato što je ovakva Podgorica večeras sa nama, zato što smo ujedinjeni u ovom cilju, zajedništvu i hvala vam na tome jer jedino zajedno se i može stići do cilja!”, kazao je Milatović.

Kako je kazao, put nije bio nimalo lak, bilo je podmetanja, pakovanja, verbalnih i fizičkih napada.

“Istrajali smo svi zajedno jer je u pitanju Crna Gora, naša i jedina”, rekao je on.

Milatović je kazao da će zato Crna Gora nakon pobjede 30. avgusta, konačno zapečatiti pobjedu u nedjelju.

“To je svijetlo na kraju tunela, a u nedjelju konačno izlazimo iz tunela koji je bio dug 30 teških godina”, kazao je Milatović.

On je zahvalio i predsjedničkim kandidatima iz prvog kruga koji su mu pružili iskrenu i nesebičnu podršku, ali i svim slobodnim građanima, intelektualcima i građanskim aktivistima koji su pokazali da se bore za bolju Crnu Goru.

“Čestitam nam svima na hrabrosti, to je znak slobode! Od nedjelje će konačno nastupiti vrijeme u kom radna mjesta i društveni status neće zavisiti samo od toga koga ste podržali ili glasali već če se mjeriti po tome koliko je ko talentovan, sposoban i vrijedan”, rekao je Milatović.

Kako je rekao, to je Crna Gora za koju se zajedno bore i drugačiji sistem vrijednosti, u odnosu na onaj koji će, prema njegovim riječima, poslati u političku prošlost.

“Taj sistem je razorio porodice, svađao braću, lomio prijateljstva i sve se samo gledalo kroz prizmu politike jer ako nijeste bili za DPS ili Đukanovića nijeste imali čemu da se nadate u ovoj našoj najljepšoj zemlji na svijetu”, kazao je Milatović i podsjetio na sistem vrijednosti u kojem su se gledali podobni umjesto sposobni.

Kako je kazao, u Crnoj Gori nije mogao da zaradi onaj ko je bio sposoban, već samo onaj koji je bio podoban.

“Sram ih bilo za te godine! Koliko je samo ljudi otišlo, koliko je samo majki plakalo kad je pratilo svoju djecu u inostranstvo”, rekao je on.

Milatović je istakao da to zna, jer je bio jedan od tih.

“Ali, majko, ja sam se vratio. Drage majke, želim da svi zajedno vratimo vašu djecu u Crnu Goru, jer Crna Gora je zaslužila bolje, prije svega da je vode bolji ljudi”, rekao je Milatović.

Predsjednik Crne Gore, prema riječima Milatovića, ne smije biti čovjek “koji straši građane, koji kontroliše medije, koji siromaši građane kroz tajkunske privatizacije, otvara ofšor račune”.

“Došlo je vrijeme da na čelo Crne Gore dođu ljudi koji će raditi samo i isključivo za interese građana Crne Gore. U nedjelju ćemo svi zajedno reći adio Milo”, poručio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS