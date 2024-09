Milatović: Dobrosusjedska saradnja i suštinske reforme prioritet na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Dobrosusjedska saradnja i sprovođenje suštinskih reformi moraju biti prioritet donosilaca odluka na putu ka Evropskoj uniji (EU), ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u razgovoru sa specijalnim izaslanikom Francuske za Zapadni Balkan Reneom Trokazom.

Navodi se da su u razgovoru potvrđeni odlični i prijateljski odnosi Crne Gore i Francuske, koje karakteriše intenzivna bilateralna saradnja, savezništvo u okviru NATO-a i podrška Pariza evropskoj integraciji Crne Gore.

Milatović je istakao da Crna Gora kao lider u pregovaračkom procesu mora iskoristiti momenat da ispuni zadatke i da do 2028. godine postane punopravna članica EU.

“U tom smislu, naveo je da dobrosusjedska saradnja i sprovođenje suštinskih reformi moraju biti prioritet donosilaca odluka, te poručio da bi učlanjenje Crne Gore u EU bio pozitivan signal i ostalim zemljama kandidatima, da se reforme isplate i je proces proširenja i dalje živ”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je Trokaz poručio da će Francuska nastaviti da snažno podržava crnogorske napore na evropskom putu i naglasio da je Crna Gora predstavlja važnog partnera u regionu Zapadnog Balkana.

“Predsjednik države izrazio je zadovoljstvo što će uzeti učešće na predstojećem Samitu Frankofonije u Parizu, 4. i 5. oktobra, što će biti prilika da Crna Gora dodatno ojača svoju poziciju na multilateralnom planu”, navodi se u saopštenju.

