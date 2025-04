Đukić: Crnogorske fudbalerke žele pobjedu i viši rang

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore želi pobjedu protiv Azerbejdžana i plasman u viši rang, vezna fudbalerka Darija Đukić.

Crna Gora i Azerbejdžan odigraće u utorak u Nikšiću meč trećeg kola grupe C4 UEFA Lige nacija.

Izabranice selektora Mirka Marića bi pobjedom mogle do plasmana u viši rang – Ligu B UEFA Lige nacija.

Đukić smatra da je crnogorska reprezentacija u posljednjih godinu-dvije prevazišla rang u kome se takmiči.

“Svjesne smo šta nam donosi meč protiv Azerbejdžana, ali ne stvaramo dodatni pritisak, već samo želimo da pokažemo da zaslužujemo mjesto u boljem i jačem društvu”, rekla je Đukić.

Crna Gora je u prvom meču u grupi igrala bez golova protiv Azerbejdžana u Bakuu, nakon čega je u Podgorici pobijedila Litvaniju 3:1.

“Ishod utakmice zavisi od nas i naše igre. Ako budemo na nivou na kome možemo da budemo, vjerujem da imamo velike šanse da upišemo pobjedu”, rekla je Đukić.

Talentovana golgeterka Anđela Tošković smatra da Crna Gora ima kvalitet da trijumfuje.

“Dobro poznajemo selekciju Azerbejdžana, mnogo puta smo igrale protiv njih i znamo što bi trebalo da uradimo da bismo došle do cilja. Moramo da uđemo jako u meč, da budemo agresivne, a sigurna sam da imamo kvalitet da ih nadvisimo”, rekla je Tošković.

Crnogorske fudbalerke su u prethodna dva takmičarska ciklusa igrale baraž mečeve, kao drugoplasirane u kvalifikacionim grupama, oba puta su poražene, od Sjeverne Irske, pa od Finske.

