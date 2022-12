Medojević: Spreman sam da iniciram suštinske reforme

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević poručio je da ta stranka neće podržati novu vladu ako njemu ne pripadne pozicija koordinatora za reformu službi bezbjednosti.

On je, na konferenciji za medije, kazao da je došao trenutak da sve svoje međunarodne kontakte stavi na raspolaganje državi u borbi protiv kriminala, i da mu je cilj da inicira suštinske reforme koje će dekriminalizovati obavještajnu službu.

Medojević je ocijenio da je situacija u bezbjednosnom sektoru je kritična i da prijeti da uruši stabilnost države, mir i bezbjednost, kao i imovinu države i građana.

“Znate za naš stav da je organizovani kriminal u Crnoj Gori političkog profila. Ovo je atipični slučaj koji je prepoznat od najvećih zapadnih partnerskih službi, NATO-a i ekspertskih organizacija”, rekao je Medojević.

On je kazao da javnost ovih dana svjedoči tužbama protiv osoba koje su zauzimale visoke pozicije u Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), Specijalnom državnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu.

Prema njegovim riječima, taj problem će se smanjivati kad se promijene političke prilike i spovedu neophodne reforme u tom sektoru.

Medojević je rekao da su crnogorske institucije zarobljene, kao posljedica političke profilacije organizovanog kriminala.

On je kazao da, i pored smjene vlasti 30. avgusta, nijesu uspjeli da formiraju vladu koja je rezultat izborne volje, već se formirala vlada koja “nije obezbijedila političku volju da se reforme sprovedu”.

“Prvi dio posla su obavili građani, a drugi dio, koji je trebalo da bave političke elite, nije obavljen”, saopštio je Medojević.

On je kazao da su crnogorska policija i službe bezbjednosti bile blokirane od kiriminalnih struktura, i nijesu bile u stanju da otkrivaju i procesuiraju krupni organizovani kriminal i korupciju.

“Nego su to uradile bezbjednosne službe, EUROPOL, policija Francuske, Belgije, sudovi i tužilaštva Velike Britanije”, rekao je Medojević.

Kako je naveo, nova vlada treba da uradi ono što nijesu uspjele prethodne dvije, da osnaži, dekriminalizuje i profesionalizuje bezbjednosne službe.

Medojević je kazao da se moraju napraviti institucionalne promjene koje će omogućiti da se osnaže kapaciteti u Crnoj Gori, kako bi institucije mogle da obavljau svoje posao.

“Prije nego što ih osnažimo, moramo prekinuti veze između organizovanog kriminala i institucija države. To ne možemo bez stručne podrške naših zapadnih partnera”, istakao je Medojević.

On je kazao da će njegov fokus biti na obezbjeđivanju konkretne međunarodne podrške, koja bi trebalo da rezultira izmjenama ili pripremama nove strategije nacionalne bezbjednosti i nacionalnih planova reformi.

“Ne želim da se bavim operativnim radom, kao što je radio Dritan Abazović, da uzimam kripto telefone, komuniciram sa ljudima koji su bezbjednosno interesantni. Moj cilj je da iniciram suštinske reforme. To bi bio moj zadatak u okviru te vlade”, precizirao je Medojević.

On je rekao da je frapantno da je budžet SDT-a dva miliona i 100 hiljada EUR.

“Kako da shvatimo poruku koja se tu šalje Crnoj Gori? Sudija prihvata jemstvo za jednog od šefova jedne od najvećih kriminalnih narko organizacija u Evropi od 6,2 miliona EUR”, naveo je Medojević.

Kako je saopštio, jasno je da treba da se naprave krupni koraci na obezbjeđivanju materijalnih, tehničkih i logističkih uslova i na osnaživanju međunarodne saradnje.

“Pošto sam se dugo godina bavio pitanjem bezbjednosti, čini mi se da je došao trenutak da sve svoje međunarodne kontakte stavim na raspolaganje državi u borbi protiv kriminala”, rekao je Medojević.

On je kazao da je njegov cilj da inicira suštinske reforme koje će dovesti do dekriminalizacije obavještajne službe.

Upitan sa koje pozicije bi to radio, Medojević je odgovorio da je to funkcija potpredsjednika Vlade koji bi se bavio koordinacijom reformi u službama bezbjednosti.

“U septembru je, u okviru koalicije Za budućnost Crne Gore, napravljen dogovor. Već tada smo podijelili te funkcije koje su nam pripadale. U okviru Demokratskog fronta i koalicije dogovoreno je da ja budem kandidat za potpredsjednika Vlade za koordinaciju službi bezbjednosti”, rekao je Medojević.

On je kazao da bi bilo prirodno i efikasno da, uz tu poziciju bude i Ministarstvo odbrane, koje je veza /contact point/ sa NATO-om.

“Čeka nas ogroman posao i ja sam spreman za to. PzP ne traži ništa što nije dogovoreno u septembru 2020. godine”, rekao je Medojević.

On je kazao da je sve što se dešavalo u Crnoj Gori, krize i pad vlade, bilo povezano sa švercom cigareta.

Upitan da li će PzP povući podršku 44. vladi, ukoliko ne dobiju podršku za taj predlog, Medojević je kazao da bi postavio supotno pitanje.

“Zašto nekome smeta i da li imaju nekog boljeg kandidata? Ako neko kaže da ima boljeg kandidata, mi možemo da razgovaramo, ali vidite da nemaju alternativan plan imaju samo jedan cilj – ne može Nebojša Medojević i ne može PzP”, rekao je Medojević.

On je dodao da će PzP insistirati na tome.

“Nije to nikakav uslov, već zahtjev. Ako ne prihvate naš zahtjev, neće biti podrške vladi”, rekao je Medojević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS