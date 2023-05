Medojević nosilac liste PzP-a

Podgorica, (MINA) – Pokret za promjene (PzP) nastupiće samostalno na parlamentarnim izborima 11. juna, a nosilac liste biće lider partije Nebojša Medojević, odlučilo je Predsjedništvo PzP.

PzP će, kako je saopšteno iz tog političkog subjekta, na izborima nastupiti pod sloganom “Prvo Crna Gora – reforme za spas države”.

Medojević je kazao da su reforme osnovna misija PzP i da su pripremili program koji u fokusu ima ekonomski model koji obezbjeđuje dugoročni održivi rast i efikasno korišćenja prirodnih resursa i ljudskog kapitala.

„Posvetićemo se potrebama socijalno ugroženih građana, izlasku iz siromaštva i podizanju životnog standarda svih građana“, istakao je Medojević.

On je rekoa da je Program reformi PzP-a superioran i da do sada nije dovoljno promovisan zbog toga što se prednost davala pomiriteljskoj politici Demokratskog fronta.

„Očekujemo da će građani lako prepoznati da je PZP jedina stranka koja može demontirati bivši režim i sprovesti reforme koje će rezultirati hapšenjem lopova i vraćanjem opljačkanje imovine građanima i državi“, kazao je Medojević na sjednici Predsjedništva.

Pored Medojevića, na listi su i Branko Radulović i Branka Bošnjak, koji će, kako su kazali iz PzP-a, odmah po formiranju nove vlade podnijeti ostavke na poslaničkim funkcijama i prepustiti šansu mladima.

Iz te partije su naveli da insistiraju na dodatnom podmlađivanju i širenju kadrovske liste.

„Pa se tako na listi nalaze: Boban Stanišić, Milo Popović, Valentina Dabović, Nina Aida Kurpejović, Ratko Đurišić, Aleksandar Lekić, Marija Marsenić i veliki broj novih i kvalitetnih kandidata“, navodi se u saopštenju.

Iz PzP su poručili da će u najkraćem roku predstaviti građanima svoj izborni program koji će se, kako su rekli, baviti konkretnim rješenjima neophodnim za goruće probleme crnogorskog društva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS