Marović: Završna mjerila u vladavini prava tokom češkog predsjedavanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se nada da će završna mjerila u vladavini prava dobiti tokom češkog predsjedavanja Evropskom unijom (EU), kazala je potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova, Jovana Marović.

Prema riječima Marović, Evropska komisija i članice EU moraju pomoći Crnoj Gori da ubrza proces evropske integracije, jer je, kako je navela, to jedan od načina da pokažu da je EU i dalje među glavnim „izvoznicima“ demokratije na globalnom nivou.

“I, u tom pogledu, nadamo se podršci za dobijanje završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima u oblasti vladavine prava upravo tokom češkog predsjedavanja Savjetom”, kazala je Marović na sastanku sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Češke Martinom Dvoržakom.

Ona je zahvalila na stalnoj podršci od Češke i istakla kako proširenje EU treba da bude visoko na agendi tokom češkog predsjedavanja Savjetom EU, imajući u vidu činjenicu da je upravo politika proširenja do sada bila smatrana najuspješnijom politikom Unije.

Marović je informisala Dvoržaka o planovima za rekonstrukciju pregovaračke strukture i daljim koracima na planu reformi u konkretnim pregovaračkim poglavljima.

Dvoržak je kazao da je formiranjem nove Vlade poslata jasna poruka o aspiracijama Crne Gore da postane sljedeća punopravna članica EU i pohvalio jasno proevropsko i proeuroatlantsko opredjeljenje koje Crna Gora demonstrira.

On je istakao da je Češka, kao država koja kontinuirano transparentno podržava evropski put zapadnobalkanskih država i kao članica koja će preuzeti predsjedavanje Savjetom EU u drugoj polovini tekuće godine, zainteresovana da pruži bilateralnu ekspertsko-tehničku pomoć Crnoj Gori u pojedinačnim oblastima pregovora, u zavisnosti od konkretnih potreba.

