Marović: Neću dolaziti u Srbiju dok je Vučić na vlasti

Podgorica, (MINA) – Bivša potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova, Jovana Marović, kazala je da više neće dolaziti u Srbiju dok je na vlasti predsjednik te države Aleksandar Vučić.

Vučić je ranije danas, povodom zabrane ulaska u Srbiju Jovani Marović, kazao da je zamolio Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbjednosno-informativnu agenciju “da bivše ministre iz Vlade Crne Gore, posebno kada dolaze da obavljaju protivpravne radnje, recimo da zauzimaju auto-puteve u Beogradu, svaki put puste”.

“Hvala Vam, ali dok ste Vi na vlasti više neću dolaziti u Srbiju”, navela je Marović u reagovanju na Tviteru /Twitter/.

Ona je poručila da njena sloboda kretanja i izražavanja ne zavise ni od čije milosti.

