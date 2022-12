Marković: Stambena pitanja rješavana prema propisanoj proceduri

Podgorica, (MINA) – Bivši premijer Duško Marković rekao je da je Vlada koju je on vodio rješavala stambena pitanja državnim službenicima, funkcionerima i njihovim porodicama u skladu sa propisanom procedurom i sredstvima planiranim godišnjim budžetima koje je usvajala Skupština.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT), kako je saopšteno, formiralo je predmet po krivičnoj prijavi Vlade od 13. oktobra zbog sumnje da su članovi Komisije za stambena pitanja zloupotrijebili službeni položaj prilikom rješavanja stambenih potreba funkcionera Vlade od 2016. do 2020. godine.

SDT zatražilo je u utorak skidanje imuniteta članovim Komisije, poslanicima Predragu Boškoviću Dragici Sekulić, Suzani Pribilović, Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću.

Marković je podsjetio na Tviter nalogu da je bila politika države u prethodnih više od pet decenija da u skladu sa propisanim procedurama rješavaju stambena pitanja.

On smatra da se političkom i medijskom manipulacijom to želi nametnuti kao model koji je koristila samo 41. Vlada.

“Brojne porodice pa i današnjih kritičara su u prošlosti na ovaj i sličan način riješile stambeno pitanje u obrazovanju, zdravstvu, policiji, sudstvu, tužilaštvu, državnim organima i ustanovama, javnim preduzećima”, rekao je Marković.

Poslanik Demokratske partije socijalista je poručio da vjeruje da se članovi stambene komisije nijesu ogriješili o zakon i propisane procedure sprovodeći politiku Vlade u ovoj oblasti.

