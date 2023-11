Mandić: Sjednica na kojoj će se birati sudija US naredne sedmice

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da će naredne sedmice zakazati sjednicu parlamenta na kojoj će se glasati o izboru sedmog sudije Ustavnog suda.

On je novinarima u parlamentu rekao da su na današnjoj sjednici Kolegijuma predsjednika Skupštine dogovorili da parlament sjutra nastavlja zasjedanje i da je uvjeren da će popuniti upražnjena poslanička mjesta.

“Postigli smo dogovor da za nedjelju dana zakažemo novu sjednicu na kojoj će se glasati o izboru sudije Ustavnog suda”, kazao je Mandić.

On je istakao je da je ostao još jedan pokušaj da se dođe do potrebne većine kako bi Faruk Resulbegović bio izabran za sedmog sudiju Ustavnog suda i u potpunosti kompletirali tu instituciju.

“Tako ispunjavamo važnu obavezu prema građanima i na putu ka Evropskoj uniji”, istakao je Mandić.

On je rekao da su otvorili temu koja je vezana za izbor vrhovnog državnog tužioca (VDT) i popunjavanje Sudskog savjeta, i da će ove sedmice otvoriti dijalog vezano za rješavanje tih problema.

Mandić je objasnio da je tu situacija drugačija u odnosi na izbor sudije US, jer izbor Sudskog savjeta i VDT mora da prođe još neke skupštinske procedure.

“Skupština će odraditi posao koji je veoma važan i očekujem da ćemo donijeti dobre vijesti građanima – što ćemo dijalogom doći do većine koja će nam omogućiti da završimo posao i za VDT, za sudiju Ustavnog suda, i za tri članova Sudskog svjeta”, rekao je Mandić.

On je kazao da u Kolegijumu imaju potpunu saglasnost da se dijalogom i što širim konsenzusom dođe do rješenja koja će im omogućiti da imaju rezultat koji nije uspio da ostvari prethodni skupštinski saziv.

Mandić je kazao na Kolegijumu, kojem su prisustvovali predstavnici svih poslaničkih klubova, nijesu mogli da raspravljaju o rasporedu u skupštinskim odborima jer ne znaju ko će biti novi poslanici.

“Popunjavanju odbora mora da prethodi izbor poslanika. To će biti završeno sjutra – odnosno konstatovanje ostavki i kroz izbor novih članova parlamenta”, rekao je Mandić.

On je kazao da su premijer Milojko Spajić i parlamentarna većina insistirali da popis počne 30. novembra, dodajući da je na taj način Crna Gora uštedjela gotovo milion EUR.

“A što se tiče samog sporazuma, veoma sam zadovoljan da su ispunjeni zahtjevi opozicije, da nema nijednog, ma i najboljeg izgovora, da bi neko mogao da opstruira tako važnu stvar kao što je popis”, naveo je Madnić.

On je rekao da je instaliranje softvera koji bi omogućio svakom građaninu da provjeri podatke koji su upisani u bazu podataka jedan od najboljih predloga.

To će, kako je naveo Mandić, učvrstiti povjerenje između državnih institucija i građana Crne Gore.

“Dobre predloge treba pozdraviti, nezavisno od koga dolaze, da li od opozicije i parlamentarne većine. Ispunjeni su zahtjevi, datum početka popisa je 30. novembar, do tada možemo sve da stignemo i uvjeren sam da će popis proteći u normalnoj atmosferi jer su ti podaci itekako važni”, rekao je Mandić.

On je kazao da su kontrolni mehanizmi sada mnogo bolji nego opoziciji 2011. godine.

“Ovaj iskorak, posebno sa softverom, to je najveći iskorak u oblasti kontrole koji ne postoji nigdje na svijetu. Evo svako može da se uvjeri da su obezbijeđeni maksimalni uslovi za kontrolu”, rekao je Mandić.

On je rekao da im je potreban popis u kome niko nikoga neće prevariti, gdje nema pritiska i gdje niko nikom ne smije da ukrade njegov identitet.

“Mislim da se to dešavalo na nekim prethodnim popisima, sada je toliko jak mehanizam kontrole da svako ko bi pokušao to da zloupotrijebi morao bi da krivično odgovara”, kazao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS