Mandić: Bio bih počastvovan da budem premijer

Podgorica, (MINA) – Nekadašnjoj skupštinskoj većini treba omogućiti da formira političku vladu od ljudi koji se čitav život pripremaju za ono što treba da uslijedi, rekao je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić dodajući da bi bio počastvovan da bude premijer.

Mandić je, u emisiji Načisto, kazao da su oči svih građana upereni u pregovore.

On je naveo da nije samo odgovornost Demokratskog fronta (DF) da dođe do dogovora.

“Zadovoljan sam atmosferom koju su izrazili učesnici pregovora. Dogovorili smo se da u narednim danima, a završno sa 19. septembrom postignemo dogovor”, kazao je Mandić, prenose Vijesti.

On je rekao da bi dobro bilo da već ovog vikenda skiciraju najvažnije stvari i pošalju građanima poruku da su postigli načelan dogovor.

Mandić je kazao da bi vlada trebalo da bude tehnička koja bi trebala zajedno sa redovnim predsjedničkim organizovala vanredne parlamentarne.

“Ali smo takođe rekli ako se pokaže da mi možemo da radimo zajedno, bili bi spremni da mandat ispunimo do kraja. Sve zavisi od dobre atmosfere koju treba uspostaviti, od načela, ciljeva od kojih je jedan da se vlada formira što prije”, rekao je Mandić.

Prema njegovim riječima, niko ne treba da bježi od izbora.

“Tu su samo postojali različiti pristupi ko treba da pripremi izbore. I prethodna Vlada Zdravka Krivokapića je insistirala na izborima, ali moramo da znamo jednu stvar – nalazimo se u velikoj istorijskoj prilici”, rekao je on dodajući da nemaju pravo da prokockaju šansu koju im je dao narod.

Mandić smatra da treba omogućiti nekadašnjoj većini da formira političku vladu od ljudi koji se, kako je naveo, “čitav život pripremaju za ono što treba da uslijedi”.

“Treba nekome ko se 20 godina bavi nečim dati priliku da pokaže da li nešto može ili ne može da uradi”, kazao je Mandić.

On je naveo da je sada momenat “da se na drugačiji način organizuje parlamentarna većina, ali bez eliminisanja bilo koga”.

Upitan o tome da li će DF glasati za ijednog člana Sudskog savjeta, Mandić je rekao da očekuje od Demokratske partije socijalista da se u dogovoru obezbijedi situacija za izbore u pravosuđu.

“Mi ćemo neposredno prije glasanja razmotriti sve činjenice. Ovi kandidati nijesu usaglašeni sa nama, ali je intencija da se usaglasimo”, rekao je Mandić.

Mandić je odbio da odgovori na pitanje ko bi mogao biti premijer i da li će insistirati na tome da on bude na čelu vlade.

“Sad je momenat da svaki višak ambicija kod svakog učesnika stavimo u drugi plan. Imamo obavezu, građani očekuju novu vladu, novo skupštinsko rukovodstvo. Postavili smo veoma težak zadatak. Dok se sve ne dogovori, ništa nije dogovoreno”, kazao je on.

Mandić je rekao da su se obavezali da će se poštovati snaga ostvarena 30. avgusta, ali i da se dogovorom mogu napraviti korekcije.

“Ne bih želio da napravim iskorak koji bi poremetio to u šta sam uložio dosta truda. Najvažnije je da ambicije stavimo u drugi plan”, kazao je Mandić.

On je kazao i da ne bježi od odgovornosti, i da bi bio počastvovan kad bi bio premijer.

“Ali to ne znači da bilo čija ambicija treba da bude važnija od dogovora”.

Mandić je kazao da se svako miješanje u unutrašnje stvari Crne Gore dokazalo kao loše u prethodne dvije godine.

“Građani traže da im se isporuči ono što je obećano 2020. godine. Ako neko sa strane govori o evropskim vrijednostima, onda vam je najveća prepreka korupcija i kriminal sa kojima smo spremni da se obračunamo. Niko od nas nije ubijao, švercovao drogu i cigare, niti je povezan sa takvima”, rekao je Mandić.

On je rekao da se poslije dvije godine dolazi dotle da i ljudi iz Brisela i Sjedinjenih Američkih Država kažu kao na današnjem sastanku sa opozicijom, “da je formiranje vlade naša unutrašnja stvar”.

