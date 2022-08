Krivokapić razmatra mogućnost formiranja partije sa Vukšićem

Podgorica, (MINA) – Bivši premijer Zdravko Krivokapić razmatra mogućnost povratka u politiku kroz formiranje partije sa doskorašnjim direktorom Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejanom Vukšićem, koga je on bio predložio na tu funkciju, saznaju “Vijesti”.

Njih dvojica listu nijesu željeli ni da potvrde, ni da demantuju tu informaciju.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, ako njihova stranka bude osnovana, u njenim redovima mogli bi da se nađu i pojedini funkcioneri Demokratskog fronta (DF) s lokalnog nivoa.

Krivokapić i Vukšić predvodili su prije dvije godine, kao nestranačke ličnosti, koalicije “Za budućnost Crne Gore” i “Za budućnost Kotora” na parlamentarnim, odnosno lokalnim izborima u Kotoru.

Ključni konstituent tih koalicija bio je DF, koji je “zaratio” s obojicom nakon što su izabrani na funkcije, tvrdeći da oni rade protiv interesa tog političkog saveza.

Iz DF-a su saopštavali da su Krivokapića i Vukšića postavili na čelo lista po dogovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Krivokapić je bez političkog angažmana od početka februara, kad je njegovoj Vladi u parlamentu izglasano nepovjerenje.

Za godinu i dva mjeseca na premijerskoj poziciji, u više navrata je najavljivao da razmišlja o formiranju demohrišćanske partije.

