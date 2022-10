Podgorica, (MINA) – Iz Uprave policije najavili su krivične i prekršajne prijave protiv predsjednika i tri člana biračkih odbora u Šavniku.

Kako je saopšteno, policija u Šavniku podnijeće krivičnu prijavu protiv M.V. i M.L. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo sprječavanje održavanja glasanja u sticaju sa krivičnim djelom uništavanje dokumenata o glasanju.

Iz policije su rekli da se sumnja da su M.V. i M.L, kao članovi biračkog odbora, uništili više glasačkih listića na biračkom mjestu broj jedan u Šavniku.

„Krivična prijava biće podnijeta i protiv člana biračkog odbora D.G. (36), na biračkom mjestu broj 14 u tom gradu“, rekli su iz policije.

Oni su naveli da se D.G. sumnjiči za krivično djelo povreda prava glasanja u produženom trajanju u sticaju sa krivičnim djelom sprječavanje održavanja glasanja.

Kako su najavili, osim toga, policija će protiv D.G. podnijeti i prekršajnu prijavu zbog prekršaja iz člana deset Zakona o javnom redu i miru jer je fizički napao jednu osobu i tom prilikom joj je nanio lake tjelesne povrede.

„Protiv predsjednika biračkog odbora na biračkom mjestu broj 13, M.A. (38) policija će nadležnom tužilaštvu podnijeti krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo povreda prava glasanja tako što je jednoj osobi onemogućio vršenje prava glasanja“, rekli su iz policije.

