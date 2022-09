Krapović: Cijela Crna Gora zna zašto URA nije dala potpis za Lekića

Podgorica, (MINA) – URA nije htjela da potpiše predlog da lider Demosa Miodrag Lekić bude mandatar za sastav Vlade, kako bi nastavila da vrši vlast zajedno sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) i sprovela izborni proces, ocijenio je poslanik Demokrata Dragan Krapović.

Iz URA-e su kazali da su Demokrate rušenjem 43. Vlade vratili mehanizam odlučivanja o daljim političkim procesima u državi u ruke predsjedniku DPS-a Milu Đukanoviću.

Krapović je u reagovanju naveo da cijela Crna Gora zna da je URA tokom čitavog pregovaračkog procesa ucjenjivala i tražila da sa šest odsto podrške vrši apsolutnu vlast.

Kako je kazao, i to im je omogućeno, ali ni poslije toga nijesu htjeli da stave potpis.

“Cijela Crna Gora zna da URA nije htjela da stavi potpise na kandidaturu za Lekića. Cijela Crna Gora zna i zbog čega, kako bi nastavili da vrše vlast zajedno sa DPS i sprovedu izborni proces”, navodi se u reagovanju.

Krapović je rekao da ih od političkih oponenata poput Đukanovića ništa ne može iznenaditi.

“Ali nas i ne bi moglo iznenaditi ni postupanje URA-e, koja je sve vrijeme raznovrsnim ucjenama i odbijanjem stavljanja potpisa na predlog za kandidaturu Lekića, dovela do ovako teških političkih posljedica”, kaže se u reagovanju.

Krapović je kazao da je očigledno da Đukanović na riječ vjeruje samo lideru URA-e Dritanu Abazoviću.

“Sad je još jasnije zašto neće da stavi potpis na kandidaturu Lekića. Jednom iznajmljen – vazda politički kupljen”, navodi se u reagovanju Krapovića.

