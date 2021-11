Koprivica: Demokrate neće dozvoliti vanredne izbore

Podgorica, (MINA) – Demokrate neće dozvoliti vanredne parlamentarne izbore, poručio je poslanik te partije Momo Koprivica, i naglasio da se izborna volja građana mora poštovati.

On je to kazao novinarima u parlamentu, komentarišući najavu Demokratskog fronta (DF) da će pokrenuti inicijativu za izbor nove vlade.

“Žao nam je što je protivljenje tri poslanika donijelo u ovu situaciju i vratilo nas korak unazad”, naveo je Koprivica.

Prema njegovim riječima, imajući u vidu da je predlog Demokrata odbijen, oni koji su ga odbili dužni su da predlože rješenje.

Koprivica je kazao da je stav te partije da nema izbora prije 2024. godine, i da se mora poštovati izborna volja građana.

„Nećemo prihvatiti vanredne parlamentarne izbore i tačka“, poručio je Koprivica.

On je dodao da očekuje da će DF i URA usaglasiti rješenje u pogledu tog pitanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS