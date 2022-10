Konjević: Abazović u paničnom strahu zbog istrage o švercu cigareta

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Raško Konjević ocijenio je da inicijativom za razrješenje njega i ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića, premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović pokazuje panični strah od toga šta će nadležni da utvrde u vezi sa švercom cigareta.

Konjević je novinarima u parlamentu, nakon sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu, rekao da je inicijativa za njegovu i Krivokapićevu smjenu „nastavak panike Abazovića“.

On je podsjetio da je Skupština 19. avgusta oduzela povjerenje predsjedniku Vlade i svim njenim članovima.

“Ovo je očigledno panični i finalni pokušaj nakon dva slučaja koja su se otvorila”, kazao je Konjević

Kako je naveo, riječ je o švercu cigareta, za koji postoje indicije da je uključen visoki funkcioner URA-e Rade Milošević, i činjenici da je Agencija za nacionalnu bezbjednost sprovela aktivnost na djelimičnom eliminisanju malignog uticaja ruskih obavještajnih službi u Crnoj Gori.

“Nakon otvaranja ta dva slučaja, Abazović manifestuje panični strah. Sama činjenica da sam zakazao sjednicu Biroa, a on predlaže razrješenje”, rekao je Konjević.

Prema njegovim riječima, to izgleda „kao da želite da operišete mrtvog čovjeka“.

„Ovo je panični strah od toga šta će nadležni u vezi šverca cigareta da utvrde”, zaključio je Konjević.

