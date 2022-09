Konatar: Demokrate prave odstupnicu kako bi njihov dogovor sa DPS-om dobio drugu fazu

Podgorica, (MINA) – Do dogovora stare parlamentarne većine nije došlo jer Demokrate prave odstupnicu kako bi njihov dogovor sa Demokratskom partijom socijalista dobio drugu fazu, kazao je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar.

Kontar je to rekao novinarima u Skupštini nakon sastanka pobjednika izbora iz 2020. godine.

“U prvoj tački sporazuma stoji borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, mi apsolutno mislimo da je Dritan Abazović za to da tu borbu nastavi”, kazao je on.

Konatar je rekao da je novi zvanični predlog bio lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, “a onda su iz Demokratske Crne Gore rekli da ne ispunjava njihov osnovni uslov, da nijesu žene”.

“Takav stav da neko mora biti muškarac ili žena kandidat, ili određeni broj godina, razlog za nepostizanje dogovora”, smatra Konatar.

Prema njegovim riječima, ni lider Demosa Miodrag Lekić ne ispunjava uslove Demokrata, koji su, kako je dodao, ostali pri svojim stavovima da kandidati za predsjednika Vlade i Skupštine moraju biti žene.

“Ja to apsolutno tumačim kao način da se ne sklopi ugovor”, kazao je Konatar.

On je rekao da je tokom sastanka napravljena pauza kada su Demokrate predložile kandidate.

“I to je Demokratski front odbio jer niko ne može predlagati kandidate iz njihovih redova”, dodao je Konatar.

On je kazao da URA ni danas nije ultimativna.

“I danas ostavljam prostor da do dogovora dođe, mi smo imali dva kandidata. Demokrate su od kandidature odustale prije nego što su pregovori počeli”, kazao je on.

Konatar je kazao da su nakon pauze ostala dva kandidata – Mandić i Abazović, i da je Mandić nakon pauze kazao da se odriče od kandidature, i u tom trenutku, dodao je Konatar, ostao je jedan kandidat.

“Na kraju sastanka se, kao potencijalno kandidovanje, da bude predlog i Miodrag Lekić, niti smo to odbili, mi smo konstatovali da imamo još jednog kandidata o kojem možemo razgovarati”, rekao je Konatar.

On smatra da je apsurdan predlog Demokrata da premijer mora bude muškarac ili žena.

“Ako neko izađe sa kandidatom koji će se bolje boriti protiv organizovanog kriminala i korupcije, mi smo apsolutno otvoreni da se dogovaramo, ali nijesmo čuli ime boljeg kandidata kada je u pitanju taj segment”, kazao je Konatar.

Upitan da li je Abazović spreman da podnese ostavku, Konatar je rekao da u njih „upiru prstom“ poslanici Demokratske Crne Gore i politički subjekti koji su o orbiti gravitiranja Demokrata.

„Vi ste čuli iz DF-a i u jednom momentu su Mandić i DF izrazili spremnost da podrže Abazovića za kandidata. U tom trenutku su se Demokrate pozvale na svoje principe da Abazović nije žena“, rekao je Konatar.

