Konačni rezultati izbora u Podgorici nakon što Ustavni sud odluči o žalbama

Podgorica, (MINA) – Opštinska izborna komisija (OIK)) Glavnog grada konačne rezultata lokalnih izbora u Podgorici utvrdiće nakon što Ustavni sud odluči o žalbama, saopštio je predsjednik OIK-a Veselin Vukčević.

On je rekao da je OIK Glavnog grada je, u dosadašnjem radu, isključivo postupio u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, kojim su rokovi utvrđeni u satima, kako bi se obezbijedilo efikasno sprovođenje svih izbornih radnji i zaštita eventualno povrijeđenog biračkog prava.

Vukčević je naglasio da je, poštujući propisane rokove, OIK utvrdio privremene rezultate izbora u Podgorici, a nakon toga odlučio po podnijetim prigovorima, donio rješenja i dostavio ih podnosiocima prigovora.

“Zbog hitnosti postupka koji je vođen po prigovorima protiv rješenja Izborne komisije Glavnog grada, blagovremeno smo dostavljali spise predmeta Državnoj izbornoj komisiji (DIK), kako bismo u propisanim rokovima omogućili i njihovo postupanje”, naveo je Vukčević.

On je kazao da je danas obaviješten da je 14 podnosilaca prigovora nezadovoljno rješenjima DIK-a, iskoristilo zakonsko pravo i podnijelo žalbe Ustavnom sudu, radi zaštite biračkog prava.

“To znači da je, podnošenjem ovih žalbi, postupak zaštite biračkog prava izmješten kod Ustavnog suda, odnosno da je uspostavljena nadležnost tog suda propisana odredbom člana 149 stav 1 tačka 7 Ustava”, istakao je Vukčević.

Kako je objasnio, navedenom odredbom Ustava je utvrđena nadležnost Ustavnog suda da odlučuje o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom koji nijesu u nadležnosti drugih sudova.

Vukčević je kazao da su Zakonom o Ustavnom sudu, rokovi za postupanje suda i drugih organa u vezi podnijetih žalbi zbog povrede prava u toku izbora takođe propisani u satima.

“Prema tome, prilikom utvrđivanja konačnih rezultata lokalnih izbora u Podgorici, održanih 23. oktobra, Izborna komisija Glavnog grada će postupati u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika kojim je propisano da OIK utvrđuje konačne rezultate izbora za odbornike u roku od 12 sati od konačnosti ili izvršnosti odluka donešenih po žalbi”, navodi se u saopštenju Vukčevića.

Prema njegovim riječima, svako postupanje suprotno pomenutom zakonu, značilo bi ulazak u zonu krivične odgovornosti.

