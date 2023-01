Knežević: Sazvati vanrednu sjednicu Skupštine na kojoj bi se izabrala nova vlada

Podgorica, (MINA) – Demokratski front (DF) pozvao je kolege iz parlamentarne većine da se dogovore o sazivanju vanredne sjednice Skupštine, na kojoj bi se izabrala nova vlada i ponovo izglasao Zakon o lokalnoj samoupravi.

Jedan od lidera DF-a Milan Knežević rekao je za emisiju Načisto na TV Vijesti da neće skraćivati mandat Skupštini zajedno s Demokratskom partijom socijalista (DPS).

On je pozvao Demokrate, Građanski pokret URA i Socijalističku narodnu partiju (SNP) da se dogovore o sazivanju vanredne sjednice parlamenta na kojoj bi obnovili parlamentarnu većinu.

“Da se zajednički, danas ili sjutra, dogovorimo da sazovemo vanrednu sjednicu Skupštine i da obnovimo parlamentarnu većinu. Da prva tačka bude izbor nove vlade, druga tačka zakon o lokalnoj samoupravi”, kazao je Knežević.

On je kazao da je DF već skupio deset hiljada potpisa za svog kandidata za predsjednika države, prenosi portal Vijesti.

Knežević je potvrdio da će njihov kandidat biti Andrija Mandić, ako kandidat DPS-a bude Milo Đukanović.

“Vjerujem da će naš kandidat sigurno ući u drugi krug i da će se tamo naći sa kandidatom DPS-a, ko god to bio, a sve mi se čini u ovom trenutku biti Đukanović“, dodao je Knežević.

On je poručio da je Front, u toku predizborne kampanje, spreman i potpisima da se obaveže da će podržati bilo kog kandidata u drugom krugu, koji se nađe naspram DPS-ovog, ali očekuje i suprotno.

“Ako se desi nekim slučajem, a mislim da je to nemoguće, da naš kandidat ne uđe u drugi krug, mi ćemo podržati (Milojka) Spajića, bez obzira na političke razlike. Podržaćemo Bečića, ako bude u drugom krugu, i spremni smo da se javno obavežemo potpisom u toku kampanje”, kazao je Knežević.

