Kabinet Milatovića: Nadležni da ispitaju ima li krivičnog djela u gestu Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Državni simboli Crne Gore, kao ustavna kategorija, moraju biti zaštićeni u svakom trenutku, poručili su iz Službe za informisanje predsjednika države, dodajući da je na nadležnima da ispitaju da li u gestu predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića ima elemenata krivičnog djela.

Na snimku koji je objavljen, pa uklonjen sa sajta Predsjednika Crne Gore vidi se da Kovačević drži ispružen srednji prst ruke tokom intoniranje državne himne.

Iz Službe za informisanje Predsjednika Crne Gore su kazali da dostavili medijima fotografije i video snimak sa sinoćnjeg prisustva predsjednika Jakova Milatovića obilježavanju 13. godišnjice rada Javne Ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom u Nikšiću, u cilju objektivnog informisanja javnosti o predmetnom događaju.

“Nakon medijskih navoda da je na snimcima i fotografijama prisutan gest koji bi mogao da ukazuje na nepoštovanje državnih simbola, predmetne fotografije i video snimak su povučeni sa sajta Predsjednika”, navodi se u saopštenju.

Iz Službe za informisanje Predsjednika su kazali da su državni simboli Crne Gore neprikosnovena ustavna kategorija i da kao takvi moraju biti zaštićeni u svakom trenutku i prilici.

“A na nadležnim organima je da ispitaju da li u predmetnom gestu ima elemenata krivičnog djela” poručuje se u saopštenju.

Kovačević je saopštio da u njegovom gestu nije bilo nikakve skrivene namjere, već da je namještao sat, i ocijenio da je na djelu hajka protiv njega.

