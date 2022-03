Kabinet Krivokapića: Vlada bila i biće posvećena evropskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Vlada je bila i biće posvećena evropskim vrijednostima, poručili su iz kabineta premijera Zdravka Krivokapića, navodeći da ne smatraju da je vrijeme izgubljeno.

Iz kabineta Krivokapića reagovali su na intervju predsjedavajućeg delegacije Evropskog parlamenta u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, Vladimira Bilčika, koji je ocijenio da Vlada nije napravila korak naprijed i da je Crna Gora izgubila skoro dvije godine kada su u pitanju evropske integracije.

Oni su kazali da ne smatraju da je vrijeme izgubljeno.

Iz kabineta Krivokapića rekli su da je Vlada predano radila i da je najbrojniji set zakona predloženih od Vlade, koji je usvojen u Skupštini, jedan od nepobitnih svjedočanstava njenog uspjeha i beskompromisnog evropskog opredjeljenja.

Oni su u reagovanju naveli da se vrijeme gubi upravo na formiranju manjinske i, kako su kazali, nestabilne vlade.

Iz kabineta Krivokapića kazali su da manjinska vlada nema nikakav kapacitet za reforme, ni profesionalni ni moralni, niti je utemeljena u volji građana izraženoj na prošlim izborima.

“Manjinska vlada, na kojoj insistirate, bila bi formirana suprotno našem Ustavu”, navodi se u reagovanju.

Bezbjednosni pokazatelji, kako su rekli iz kabineta premijera, već ukazuju da bi njeno formiranje dovelo do protesta u Crnoj Gori, koji bi ugrozili mir i stabilnost zemlje.

Oni su poručili da je Crnoj Gori potrebna vlada koja je stabilna i iznutra i spolja.

“A, do takve Vlade, ubijeđeni smo, dolazi se jedno izborima”, kazali su iz kabineta premijera.

Prema njihovim riječima, izbori nepogrešivo pokazuju u kakvom je stanju neko društvo i temelj su modernih evropskih društava.

“Bojimo se da Vaš stav o rezultatima Vlade i insistiranje na manjinskoj suprotno izbornoj volji građana, oslobađa prostor za sve one destruktivne i politički neiskrene snage koje su već u proteklom desetljeću, od evroatlantskih partnera bile označene kao “retrogradne”, “korumpirane”, “hibridne” i koje su tvorile sistem “endemske korupcije””, kaže se u reagovanju.

Iz kabineta Krivokapića naveli su da bi bi manjinska vlada bila podržana od prethodnog 30-godišnjeg režima koji je, kako su kazali, na velika vrata u zemlju uveo ruske oligarhe koji su jurišajući na nacionalne resurse “ojadili” građane.

“Sve to pokrila je upravo tadašnja crnogorska vlast i država, čiji su se pojedinci dobro od svih tih novčanih transakcija obogatili. Sjetite se ovoga kada pričate o “ruskom faktoru” i kanalima uticaja na naše društvo”, navodi se u reagovanju.

Iz kabineta Krivokapića rekli su da Vlada, koja je sada u tehničkom mandatu, jeste pričala puno o evropskim integracijama, jer je iskreno bila, a i dalje je, posvećena evropskim vrijednostima.

“Čini se da ste zaboravili da se, u trenutku preuzimanja upravljanja državom, Vlada suočila sa evropskim nezadovoljstvom prethodnom vladom u sprovođenju reformi iz poglavlja 23 i 24”, kaže se u reagovanju.

To je, kako se navodi, konstatovano u izvještajima Evropske komisije.

Iz kabineta premijera rekli su da su zatekli građane očajne u borbi za ostvarenje osnovnih ljudskih, socijalnih, kulturnih i vjerskih prava.

Prema njihovim riječima, korupcija, tako sveprisutna u Crnoj Gori, redovno je markirana od mnogih evropskih faktora kao problem broj jedan u državi.

“Sve to – prije dolaska ove Vlade na vlast”, kaže se u reagovanju.

Kako se navodi, građane Crne Gore bilo je potrebno, prvo verbalno, podsjetiti na evropske ciljeve, vrijednosti i standarde koje su im obećane jednu deceniju ranije.

Iz kabineta Krivokapića rekli su da su 14 mjeseci pričali, ali i naporno radili.

“Čini nam se da odličan rad na unapređenju ekonomije i smanjenju socijalnog jaza između opljačkanih građana s jedne strane i ultra-bogatih koji su bogatstvo stekli kontrolišući sve novčane i bezbjednosne tokove u zemlji 30 godina, upravo najviše govori o konkretnom učinku Vlade”, kaže se u reagovanju.

Kako su kazali iz kabineta Krivokapića,to je i glavni razlog neprijateljstva mnogih političkih partija, koje nemaju profesionalne ni moralne kapacitete da izvedu reforme.

Iz kabineta premijera rekli su da se Vlada odlučila za ekonomske reforme jer, kako su naveli, dobro znaju da siromašna društva nijesu društva slobodnih građana i da se najlakše manipuliše osiromašenim građanima.

“Te manipulacije je, uostalom, prethodni režim usavršio do maksimuma”, navodi se u reagovanju.

Iz kabineta Krivokapića rekli su da se ponose uvećanjem minimalne cijene rada koje se desilo i koje nije samo priča.

“Gospodine Bilčik, čudi Vaša kritika vlasti, iako znate da je Vlada sve postigla uz ogromne opstrukcije u samom parlamentu, koji je za reforme dao deklarativnu podršku, ali uz neviđenu terensku i dosljednu opstrukciju određenih partija, koje su uvijek samo vodile računa o sopstvenom rejtingu”, kaže se u reagovanju.

Kako se navodi, što je učinak ekspertske Vlade bio bolji, to je rejting partija bio gori.

“Takođe, sve ono što je valjalo sprovesti u nacionalnoj diplomatiji, osporavano je i kočeno nedobronamjernom upotrebom ovlašćenja predsjednika države, a sve ono što je trebalo sprovesti kroz sudski i tužilački sistem, kočeno je od strane određenih snaga u parlamentu”, rekli su iz kabineta.

Oni su naveli da misle da, uklještena između institucija i političkih pokreta koji se deklarišu kao proevropski, “a kroz tridesetogodišnju sitnosopstveničku i sitnostranačku praksu dokazuju državničku neodgovornost”, ova Vlada, niti bilo koja druga, ne bi mogla postići više.

“Ne vidimo da ste prethodno navedeno imali u vidu kada ste ocijenili da se samo pričalo”, kaže se u reagovanju kabineta premijera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS