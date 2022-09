Kabinet Đukanovića: Članovi odbora u strahu od prijevremenih izbora

Podgorica, (MINA) – Onemogućavanje ovlašćenih predstavnika predsjednika Crne Gore da na skupštinskim odborima iznesu argumente o predlogu za skraćenje mandata Skupštine je providno politikanstvo, saopšteno je iz kabineta Mila Đukanovića.

Iz kabineta predsjednika su rekli da je namjera većine od 30. avgusta 2020. godine, da se onemogući rasprava u parlamentu o Predlogu odluke za skraćenje mandata Skupštine, danas dobila svoj jasan izraz na njenim radnim tijelima – odborima za zakonodavstvo i politički sistem, pravosuđe i upravu.

Kako su naveli, kršeći odredbe sopstvenog Poslovnika, predsjednici odbora uz pomoć većine članova i unaprijed pripremljenog mišljenja službe, jasno su iskazali strah da se u Skupštini, na sjednici zakazanoj za sjutra, raspravlja o predlogu odluke predsjednika.

“Jasan strah od onog što predstoji i neumitno ih čeka na kraju puta – prijevremeni parlamentarni izbori koji će dovesti do stabilnosti društva i izbora Vlade u punom kapacitetu”, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta predsjednika su kazali da odredba člana 67 stav jedan Poslovnika Skupštine eksplicitno propisuje da u radu odbora učestvuju predstavnici predlagača akta i podnosioci amandmana na predlog akta koji se na sjednici razmatra, i da se u protivnom, razmatranje predloga akta odlaže.

“Pozivajući se na činjenicu da je predsjednik inokosni organ, i da savjetnici ne mogu da donose odluke u njegovo ime zaboravili su i nadležnost odbora i Poslovnik”, navodi se u saopštenju.

Iz kabineta predsjednika su rekli da unaprijed instruirani i usaglašeni stavovi predsjednika i većine članova ta dva skupštinska odbora, nesuvisla obrazloženja i “gotovo opipljiva nervoza, po zadatku prisutne većine, koja baštini metode opstrukcije kao svoj osnovni i jedini način djelovanja, ne mogu pobjeći od istine”.

