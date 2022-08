Još jedan čin nepoštovanja crnogorskih institucija

Podgorica, (MINA) – Na adresu kabineta predsjednika Crne Gore danas je dostavljeno pismo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića crnogorskom kolegi Milu Đukanoviću povodom tragedije na Cetinju, upućeno sa adrese bivšeg ambasadora te države Vladimira Božovića.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, pismo Vučića upućeno je sa zvanične e-mail adrese Božovića, koji se predstavio kao ambasador Srbije u Crnoj Gori.

Oni su podsjetili da je Božović odlukom Vlade Crne Gore u novembru 2020. godine proglašen personom non grata.

“Današnji potez predstavlja još jedan čin nepoštovanja institucija Crne Gore. Neprihvatljivo je da i tragičan događaj na Cetinju, Božović koristi da nastavlja sa svojom praksom lažnog predstavljanja i kršenja međunarodnih konvencija”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će kabinet predsjednika tim povodom zatražiti određena postupanja od ministarstava vanjskih i unutrašnjih poslova, uključujući zabranu ulaska i napuštanje teritorije Crne Gore Božovića.

“Napominjemo da je pismo iste sadržine drugi put u toku dana proslijeđeno sa zvanične e-mail adrese Ambasade Srbije u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

