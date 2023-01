Joković: Parlamentarna većina da ima jedinstvenog kandidata

Podgorica, (MINA) – Stranke koje su nakon izbora 30. avgusta 2020. imale parlamentarnu većinu, treba imaju jedinstvenog kandidata na predsjedničkim izborima 19. marta, smatra lider Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković.

“Pred nama stoje tri velika prioriteta. Prioritet broj jedan je da u što kraćem roku izaberemo sve četiri sudije Ustavnog suda i da konačno riješimo to pitanje, kako bismo mogli ući u sljedeće izbore bez ikakvih pravnih problema”, rekao je Joković.

On je kazao da će SNP biti kooperativna i dati svoj maksimalan doprinos.

Joković je rekao da je prioritet broj dva za sve koji su pobijedili 30. avgusta 2020. da se objedine, da pokažu da mogu zajedno, da imaju jedinstvenog kandidata, koji će u prvom krugu pobijediti predstavnika Demokratske partije socijalista (DPS), bio to Milo Đukanović ili neko drugi.

Joković je kazao da bi time bilo završeno potpuno razvlašćivanje DPS-a, pa bi ta partija prvi put izašla kao prava opozicija na parlamentarne izbore.

Prema riječima Jokovića, treći prioritet je nastavak pregovora oko formiranja 44. vlade Crne Gore.

“Ako u tome uspijemo, bićemo zadovoljni. Ako slučajno ne uspijemo, mislimo da bi trebalo rekonstruisati 43. Vladu po istom principu po kojem smo se dogovorili da bi trebala biti formirana 44. Vlada”, naveo je Joković.

On je kazao da će SNP tome maksimalno doprinijeti.

“Naravno, neki će pitati da li je moguće rekonstruisati smijenjenu vladu, ako su svi koji su pobijedili 30. avgusta, glasali za smjenu dva ministra iz 43. Vlade. Zašto onda ne bi mogli izabrati nove ministre i onda u potpunosti popuniti 43. Vladu?”, rekao je Joković.

On je kazao da SNP u potpunosti ostaje otvoren za sva ta pitanja.

“Spremni smo na potpuni dogovor kako bi pobjednička koalicija i duh od 30. avgusta 2020. nastavio da traje do 2024. godine, jer do tada su mu građani Crne Gore dali povjerenje”, zaključio je Joković.

