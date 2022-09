Joković: Izjava usmjerena na nezrelo ponašanje poslaničkog kluba Demokrata *

Podgorica, (MINA) – Lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković kazao je da je njegova izjava bila direktno usmjerena na nezrelo i neodgovorno ponašanje poslaničkog kluba Demokrata i izvinio se svima koji ne mogu da imaju djecu, a željeli bi, ako je povrijedio njihova osjećanja.

On je rekao da nije mislio da uvrijedi bilo koga ko nema ili ne može da ima djecu, a želio bi, već je isključivo to rekao u političkom kontekstu da klub Demokrata nema političke zrelosti i odgovornosti.

“To su više puta pokazali u prethodnom periodu, prema budućim generacijama, odnosno mladima koji treba da žive u Crnoj Gori, odnosno prema mladim bračnim parovima, kojima se ovakvim ponašanjem i ugrožavanjem standarda onemogućava kreiranje uslova da se ostvare kao roditelji”, naveo je Joković.

On je poručio da duboko saosjeća sa onima koji žele, a ne mogu da imaju djecu, jer takvih ima i u svojoj rodbini.

Joković je kazao da je više puta pomagao brojnim porodicama i pojedincima upravo u cilju rješavanja tog problema, ali da je to je njegova lična stvar i da ne bi sa tim da licitira.

“Izvinjavam se svim onim osobama koje žele ili su željele da imaju djecu ako sam izjavom, koja je bila direktno usmjerena na nezrelo i neodgovorno ponašanje poslaničkog kluba Demokrata, povrijedio njihova osjećanja”, naveo je Joković.

On je rekao da ni najmanju namjeru nije imao.

“Neka se srame oni koji su izjavu zloupotrijebili da u svoje profiterske svrhe, ne birajući sredstva, povrijede osjećanja onih koje su stavili u ovaj kontekst”, kazao je Joković.

