Jokić: Obavezna potpuna ravnopravnost LGBTQ osoba

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na putu ka Evropskoj uniji (EU), obavezna da sprovede potpunu ravnopravnost LGBTQ osoba sa većinskom zajednicom, ocijenila je predsjednica Upravnog odbora LGBT Foruma Progresa, Bojana Jokić.

Ona je podsjetila da je Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola poslednji koji je usvojen u cilju pobošljanja prava LGBT osoba, ali da mu ostali akti još nijesu prilagođeni kako bi nesmetano funkcionisao

„Na putu ka EU, Crna Gora je obavezna da sprovede potpunu ravnopravnost LGBTQ osoba sa većinskom zajednicom. To znači potpuna bračna i porodična jednakost i da se svakoj LGBT osobi omogući da ima porodicu“, kazala je Jokić u intervjuu agenciji MINA.

Prema njenim riječima, nije ostvaren ni Akcioni plan, ni Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori.

„Imamo zastoj jer se posljednih par godina bavimo isključivo podjelama, sitno partijskim interesima i zaboravljamo da u društvu postoje ljudi koji su ugroženi i kojima treba pomoć“, upozorila je Jokić.

Ona smatra da se to najbolje može vidjeti na primjeru žena, koje nijesu manjina ali su marginalizovane. „Ako vidimo koliko je nasilja nad ženama a ne vidimo nikakve reakcije institucija. Čini mi se da nikad više femicida nije bilo u Crnoj Gori“, rekla je Jokić.

Ona je ocijenila da sistem nije voljan da se uključi da zaštiti marginalizovane grupe, ukazujući na govor mržnje na društvenim mrežama, izlive mizoginije, diskriminacije.

„Nemamo ni volju ni želju da stvorimo mehanizme kako bismo suzbili to, jer da su prethodne dvije vlade imale želju da to urade i da se krene u zaštitu građana, vjerujem da bi se to desilo“, kazala je Jokić.

Jokić je istakla da je smanjen broj fizičkih napada na LGBT osobe, ali da prijetnje na internetu, stigmatizacija i diskriminacija nijesu smanjene.

„Istraživanje CEDEM iz prošle godine pokazalo je da čak 80 odsto građana ne bi prihvatilo LGTB osobu kao prijatelja, najbližeg srodnika što je jako zabrinjavajući podatak. Mi smo jako homofobično, pored toga što smo i mizogino društvo“, navela je Jokić.

Upitana da li očekuje da nova vlada krene u rješavanje tih problema, Jokić je odgovorila da se nada ali da ne očekuje. „Nemam više očekivanja od određenih partijskih struktura jer su nas toliko put iznevjerili tako da se prije nadam nego očekujem“, rekla je Jokić.

Na pitanje šta vidi kao rješenje institucionalne i političke krize u Crnoj Gori, Jokić je ocijenila da bi to mogli biti parlamentarni izbori nakon kojih bi bila formirana jaka politička vlada.

Ona je kazala da se u prethodne dvije i po godine vidjelo kako izgleda kad vlada nema podršku parlamenta. „Vlade koje nijesu bile političke pokazale su se kao neefikasne da se nose sa problemima društva“, ocijenila je Jokić.

Jokić smatra da kod parlamentarne većine postoji strah od parlamentarnih izbora.

„Potrebne su nam smjene generacija, političara, jer ne samo da smo imali 30-godišnji režim, već i opoziciju. Dostina tih ljudi koji su na čelu opozicije bili tada, tu su i dalje na političkoj sceni“, rekla je Jokić.

Komentarišući uspjeh Pokreta Evropa sad (PES) na lokalnim izborima u Podgorici i pobjedu Jakova Milatovića predsjedničkim, Jokić je navela da je podaci istraživanja prema kojima toj partiji podrška raste, i raduju i plaše.

Ona je kazala da sa jedne strane građani prave otklon od desnih i retrogradnih politika i okreću se ekonomskim, životnim temama.

„Mmalo me i strah, jer toliko jaka partija koja će držati kompletan sistem, ako budu tačna istraživanja, imaće kompletnu moć u svojim rukama da rukovodi državom, imaće manju kontrolu u parlamentu. To je mač sa dvije oštrice“, smatra Jokić.

Ona je rekla da se nada da se PES neće služiti sredstvima kakvim se služila Demokratska partija socijalista (DPS) dodajući da je smjena DPS-a bila opravdana.

„Živjeli smo u društvu gdje je deset odsto stanovnika bilo privilegovano, a ostalih 90 živjelo na rubu egzistencije bez ikakve mogućnosti da dalje napreduju profesionalno ako nijesu dio te partijske strukture“, ocijenila je Jokić.

Prema njenim riječima, promjena je donijela društvu veliku mogućnost da krene naprijed.

„I da krene da gradi bolje i ravnopravnije društvo, ali nažlost ono čemu smo mogli da svjedočimo u prethodne dviije godine jeste da mi tu šansu nijesmo iskoristili na najbolji mogući način“, smatra Jokić.

Ona je ocijenila da se to vidi po načinu na koji zapošljavaju svoje kadrove, i kako te brojke zaposlenih rastu. To, kako je rekla Jokić, društvo dovodi u veliki problem jer se ne znamo koliko su kvalitetni ti kadrovi, da li umiju da rade.

„Sa druge strane, nijesu izvršili racionalizaciju javne uprave i tih preduzeća, već su na ionako prenatrpanu državnu upravu dodali partijske pristalice ili simpatizere kako bi osigurali koji glas više“, kazala je Jokić.

Upitana o uticaju vjerskih zajednica, Jokić je rekla da je crnogorsko društvo duboko patrijarhalno, konzervativno i da u takvim društvima vjerske organizacije imaju jak uticaj.

„Onoliko koliko osnažimo društvo i koliko imamo vlast u rukama građana, toliko manje će se pitati organizacije koje ne treba da se pitaju“, kazala je Jokić.

Govoreći o partijama desnice, Jokić je navela da su to sve stranke koje akcenat stavaljaju na nacionalno, državnost, podjele, to su desne politike.

„Lijeve se ne bave time. Mi nemamo lijevih partija, imamo partije centra i desne. Građanski pokret URA je pretendovao da bude ideološki lijevo, ali vidimo otkako su došli na vlast, da je to bila priča koja se prodavala nekim stranim političkim strujama kako bi bili primljeni u koaliciju Zelenih“, kazala je Jokić.

Govoreći o ženama u politici, Jokić smatra da su one samo kvota kako bi se ispoštovao zakon.

„To je ono što me jako boli. Ne moramo ići dalje od predsjedničkih izbora, formiranja vlade. Kada su u pitanju pregovori, nećete vidjeti nijednu ženu na tim pregovodima, time se šalje poruka da mišljenje žena nije bitno. Žena će da sjedi tamo da ispunjava kvotu, da bi ispunili nekakvo obećanje EU“, kazala je Jokić.

Komenatrišući izbor Olivere Injac i Jelene Borovnić Bojović za gradonačelnicu Podgorice odnosno predsjednicu Skupštine Glavnog grada, Jokić je rekla da to predstavlja veliki korak naprijed.

„I to mi daje veliku nadu u neku budućnost da će možda da se mijenja ta situacija sa ženama i da će žene konačno biti ravnopravni donosioci odluka“, poručila je Jokić.

