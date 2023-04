Ibrahimović: Siguran sam da ćemo nakon izbora 11. juna dobiti kompaktnu vladu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović kazao je da je siguran da će Crna Gora nakon parlamentarnih izbora 11. juna dobiti kompaktnu vladu.

On je, na otvaranju konferencije Povezivanje EPP u regionu, koja se održava u Budvi, kazao da će BS na parlamentarnim izborima ostvariti odličan rezultat.

Ibrahimović je rekao da više od 80 odsto građana želi da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije (EU).

“Naše mjesto je u EU, tu nema dileme. Crna Gora ima šansu da opet bude luča svjetlosti u regionu”, kazao je Ibrahimović.

Kada je riječ o Otvorenom Balkanu, Ibrahimović je poručio da podržava Berlinski proces i da Crnoj Gori ne trebaju novi eksperimenti.

