I izbori u Zeti 23. oktobra

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Milo Đukanović donio je danas novu odluku o raspisivanju lokalnih izbora u Podgorici i Zeti za 23. oktobar.

Savjetnik Predsjednika za ustavni sistem i pravna pitanja Boris Bastijančić, naveo je da je Đukanović prethodno ukazima proglasio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Glavnom gradu i da su oni stupili na snagu u ponedjeljak objavljivanjem u Službenom listu Crne Gore.

Bastijačić je rekao da je Đukanović, imajući u vidu Odluku o izboru odbornika od 2. avgusta ove godine pravovremeno postupajući, u utorak donio Odluku o djelimičnom poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za odbornike, isključivo u skladu sa svojim utvrđenim ustavnim prerogativima, dosledno slijedeći važeće odnosne pravne akte i valjano cijeneći precizno definisane rokove crnogorskog izbornog zakonodavstva.

Bastijančić je objasnio da je Đukanović jučerašnjom Odlukom, polazeći od inovirane činjenične osnove, u okrilju dejstva Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore poništio tačku 1 – kojom su raspisani izbori za odbornike u Skupštini opštine Golubovci i izbori za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica.

Bastijačić je kazao da je predsjednik stao na stanovište da su se stekli potrebni uslovi za donošenje nove Odluke o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica i Skupštini opštine Zeta, koji će biti održani 23. oktobra tekuće godine.

“Odluka o djelimičnom poništavanju Odluke o raspisivanju izbora za odbornike i nova Odluka o raspisivanju izbora za odbornike (u Skupštini Glavnog grada Podgorica i Skupštini opštine Zeta) stupile su na snagu danom donošenja, a biće objavljene u “Službenom listu Crne Gore” i u “Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi”, naveo je Bastijančić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS