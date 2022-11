Podgorica, (MINA) – Funkcionalne institucije i poštovanje Ustava put su do rješenja svakog otvorenog pitanja u društvu, ocijenjeno je u razgovoru predsjednika Demokrata Alekse Bečića i izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara.

Bečić je rekao da je imao dugotrajan i prijateljski razgovor o aktuelnim političkim pitanjima sa visokim zvaničnikom.

“Saglasili smo se da su funkcionalne institucije i poštovanje Ustava put do rješenja svakog otvorenog pitanja u društvu, te da funkcionalnost Ustavnog suda mora biti prioritet”, naveo je Bečić na Tviteru “Twitter/.

Kako je rekao, zajednički su ocijenili da su jake institucije, borba protiv kriminala i korupcije i društveno-ekonomski osnaženi građani neophodni kako bi Crna Gora snažno iskoračila ka Evrospkoj uniji.

Bečić je kazao da je u razgovoru ponovio stav Demokrata da evropska, evroatlanska i građanska Crna Gora na njenom prozapadnom putu nema alternativu.

