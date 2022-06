Francuska predlaže formiranje Evropske političke zajednice

Pariz, (MINA) – Francuska je članicama Evropske unije (EU) poslala non pejper u kojem iznosi ideju o stvaranju Evropske političke zajednice, piše Jutarnji list.

U non pejperu se navodi da se od Evropskog savjeta, koje se sastaje za sedmicu u Briselu, očekuje odluka o aplikaciji Ukrajine za članstvo, ali i upozorava na dugo trajanje procesa pa predlažu da se još ove godine stvori Evropska politička zajednica.

“Usljed zahtjeva za neophodne reforme za pridruživanje EU, i trajanja koje nužno slijedi, politika proširenj ne nudi danas neophodni politički okvir za odgovor na hitne istorijske i geopolitičke potrebe koje proizlaze iz rata protiv Ukrajine i za gradnju političkog strukturisanja evropskog kontinenta”, piše u dokumentu.

Navodi se da Evropska politička zajednica neće biti alternativa članstva u EU niti zamjena za proces proširenja.

“Za evropske države koje žele da uđu u EU to će biti prilika za jačanje veza s EU zemljama članicama i prije članstva, i političkih i učestvovanjem u određenim politikama EU, uključujući i postupnu integraciju, kada je to prikladno, u evropsko unutarnje tržište”, kaže se u dokumentu.

Taj format bi, kako prenosi portal Jutarnjeg lista, omogućio izgradnju zajednice koja bi okupljala sve evropske države, bez obzira na njihov status u EU ili odnose s Unijom.

Ova zajednica bi imala format “blage pravne strukture” s ovlašćenjima donošenja odluka, ali uz poštovanje autonomije EU u odlučivanju.

Sastanci u okviru takve zajednice bili bi redovni, nekoliko puta godišnje i to i na nivou šefova država ili vlada i na nivou ministara.

U non pejperu se kaže da će stvaranje te zajednice pomoći, a ne spriječiti integraciju u EU za one države koje to žele.

Francuski predsjednik Emanuel Makron tu ideju prvi put iznio je prije mesec, a o njoj će se raspravljati na sljedećem sastanku Evropskog savjeta 23. i 24. juna u Briselu.

