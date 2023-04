Fejzić: Za SPC 584,6 hiljada EUR, Islamskoj zajednici 10,1 hiljadu EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo pravde prošle godine je Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) isplatilo 584.644 EUR, a Islamskoj zajednici 10.187 EUR, kazao je reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić.

Fejzić je na Tviteru /Twitter/ naveo da je to Ministarstvo prošle godine isplatilo je 610.581 EUR vjerskim zajednicama.

“Od čega SPC-u 584.644 EUR, a Islamskoj zajednici 10.187 EUR. Pitam Vladu na pravome putu je li ovo tačno, ako jeste je li ok”, rekao je Fejzić.

