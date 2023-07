Zbog dojave o bombi evakuisani Viši, Vrhovni i Apelacioni sud

Podgorica, (MINA) – Zgrada u kojoj se nalaze Vrhovni, Apelacioni i Viši sud u Podgorici evakuisana je jutros zbog dojave o navodno postavljenoj bombi.

Prema saznanjima agencije MINA, dojava je stigla na adresu Apelacionog suda.

To je treći put da se zgrada suda evakuiše zbog dojava o postavljenim eksplozivnim napravama.

Na licu mjesta je policija, hitna i vatrogasna služba.

