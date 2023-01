Eskobar: Crna Gora blizu institucionalnog kolapsa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u veoma dubokoj krizi i blizu institucionalnog kolapsa, ocijenio je specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar.

Eskobar je upozorio na “mnogo mogućih posljedica” ako Crna Gora ne riješi višemjesečnu duboku političku i institucionalnu krizu.

”Crna Gora je u veoma dubokoj krizi. Blizu je institucionalnog kolapsa kakvog skoro nisam vidio u bilo kojoj zemlji. Nema vlade. Pale su dvije vlade i nije bilo napretka u formiranju još jedne. Nemaju kvorum u Ustavnom sudu koji bi mogao da potvrdi nove izbore”, rekao je Eskobar za Glas Amerike tokom boravka u Beogradu.

On je podsjetio da na proljeće ističe mandat predsjednika Mila Đukanovića.

“Može se dogoditi da nemaju predsjednika da povjeri mandat, da nemaju vladu da krenu naprijed i Ustavni sud da odobri sve odluke i potvrdi rezultate izbora”, kazao je Eskobar.

On je ponovio da je glavni zadatak da se odmah popune upražnjena mjesta u Ustavnom sudu, “a zatim da se ide na izbore”.

”Moraju da počnu sa Ustavnim sudom. I van toga, vjerujemo, i ankete pokazuju, da ogromna većina građana želi nove izbore. I to je gdje bi trebalo da počnu”, naveo je Eskobar.

On je, pozivajući se na mišljenje Venecijanske komisije, poručio i da je veoma opasna bilo kakva pomisao da se “Ustav mijenja prostom većinom”.

“Već smo rekli da nijesmo sigurni da bi to bila ustavno validna vlada. Nijesmo sigurni da bi mogli da se oslonimo na odluke takve vlade. Ohrabrili smo ih da to ne rade”, kazao je Eskobar.

