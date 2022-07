Eraković: Abazovićeva Vlada više nema podršku DPS-a

Podgorica, (MINA) – Vlada Dritana Abazovića nema više podršku Demokratske partije socijalista (DPS), saopštio je član Predsjedništva te stranke Jevto Eraković.

Predsjedništvo DPS-a zasijedalo je danas nakon što je Vlada u petak usvojila Temeljni ugovor Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve.

Eraković je kazao da je za DPS pioritet, bio i ostaje, evropska agenda.

On je na Tviteru /Twitter/ rekao da je DPS bez kalkulacija podržao Vladu “vjerujući da nam je Evropska unija zajednički cilj”.

“Sada kada je nažalost jasno da nije tako, opet bez kalkulacija nastavljamo da se borimo za isti cilj”, poručio je Eraković.

