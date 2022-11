Đurović pozvala na dijalog o prevazilaženju krize

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović pozvala je lidere parlamentarnih partija na sastanak u srijedu, povodom otvaranja dijaloga u cilju prevazilaženja krize u Crnoj Gori.

Ona je na konferenciji za novinare u Skupštini ocijenila da se Crna Gora nalazi u dubokoj političkoj, ali i društvenoj krizi.

“Smatrala sam neophodnim da hitno ponovo otvorim politički dijalog u kom će učestvovati svi predsjednici parlamentarnih partija i, s tim u vezi, sam i danas uputila dopise za sastanak koji je zakazan u srijedu u 12 sati”, kazala je Đurović.

Kako je rekla, posebno je brine što je ponašanjem i postupanjem svih političkih subjekata dovedena u pitanje i bezbjednost u državi.

„Smatram to izuzetno velikim problemom i obavezom svih političkih subjekata da nađemo načina da se dogovorimo oko važnih pitanja koja opterećuju naše društvo“, rekla je Đurović.

Ona je podsjetila da je, i kada je izabrana za predsjednicu Skupštine, kazala da će pokrenuti dijalog i tražiti način kako da se dođe do dogovora prvenstveno oko imenovanja u pravosuđu, ali i definisanja seta izbornih zakona.

„U junu smo imali vrlo uspješan sastanak sa najvećim brojem predsjednika parlamentarnih partija, gdje smo donijeli određene zaključke i prvenstveno pokazali dobru volju u pravcu nalaženja rješenja i kompromisa oko ovih važnih pitanja. Nažalost, druge teme su prevagnule i nije došlo do realizacije tih zaključaka“, navela je Đurović.

Kako je ocijenila, u međuvremenu je situacija još dodatno usložnjena.

Đurović je kazala da, zbog činjenice da ne postoji funkcionalan Ustavni sud, postoji problem oko proglašenja rezultata proteklih lokalnih izbora i verifikovanje rezultata u tim lokalnim samoupravama.

“Nije pitanje samo lokalnih samouprava, pitanje Ustavnog suda je definitivno povezano i sa jako velikim brojem ustavnih žalbi. Ustavni sud nam je neophodan kako bi zaštitio ukupne interese društva“, dodala je Đurović.

Đurović je navela da se u posljednje vrijeme posebno apostrofirala potreba postojanja Ustavnog suda i da su određena zakonska rješenja i postupanja dovela do toga da je vrlo aktuelno preispitivanje ustavnosti.

„Činjenicom da nemamo Ustavni sud onda i nemamo adekvatnu institucionalnu instancu koja će dati odgovore na ta pitanja“, rekla je Đurović i dodala da je to razlog zašto je ponovo apelovala i tražila od svih predsjednika partija da pokušaju da nađu rješenje i kompromis.

Ona je, komentarišući vraćanje izmjena Zakona o predsjedniku na ponovno odlučivanje, kazala da je njena obaveza stavljanje tog akta na glasanje na prvoj narednoj sjednici parlamenta.

“Smatram da i to rješenje treba da bude predmet dogovora i rasprave na sastanku u srijedu”, dodala je Đurović.

Upitana da pojasni na kakvu ugroženost bezbjednosti misli, Đurović je kazala da u trenutku kada postoje različita viđenja o određenim zakonima i postupanjima, kada je Vlada u tehničkom mandatu i kada postoji želja za vaninstitucionalnim djelovanjem, to smatra predmetom koji treba da kod svakog izazove zabrinutost za bezbjednost.

Na pitanje o predlogu da se proces izbora sudija Ustavnog suda vrati na početak, Đurović je kazala da je, ako je prošao prvi krug izjašnjavanja, to u ovom trenutku nemoguće.

