Đurović očekuje da naredne sedmice bude deblokiran Ustavni sud

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović najavila je iniciranje političkog dijaloga o imenovanjima u pravosuđu i izbornim reformama nakon lokalnih izbora i poručila kako očekuje da će, dva dana uoči tih izbora, Ustavni sud biti deblokiran.

Đurović je Televiziji Vijesti kazala da je činjenica da osam godina nije bilo adekvatnog političkog dijaloga rezultirala sadašnjim cajtnotom /zeitnot/.

Kako je saopštila, to jeste prepoznato od Evropske komisije, ali s druge strane to je upozorenje svim političkim subjektima da se definitivno mora doći do rješenja.

“Odmah nakon lokalnih izbora iniciraću politički dijalog”, rekla je Đurović.

Ona je navela da će biti pozvani predsjednici svih parlamentarnih partija, kako bi zatvorili pitanja kompletiranja Sudskog savjeta.

“Očekujem da pitanje Ustavnog suda tada ne bude na dnevnom redu, već da će biti završeno 21. oktobra, ali nastavlja se svakako dogovor oko izbora vrhovnog državnog tužioca kao i završetka procedura koje smo ranije pokrenuli, a to je set izbornih zakona”, rekla je Đurović.

Kako je zaključila, u parlamentu definitivno imaju mogućnost da te zakone usvoje do kraja ove godine.

