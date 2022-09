Đurović: Nikšić oduvijek bio simbol borbe za slobodu

Podgorica, (MINA) – Nikšić je oduvijek bio simbol borbe za slobodu, što se naročito pokazalo tokom Drugog svjetskog rata u kome njegovi građani nijesu žalili živote za očuvanje domovine, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je čestitala 18. septembar – Dana opštine Nikšić predsjedniku Opštine Marku Kovačeviću, predsjedniku Skupštine opštine Nemanji Vukoviću, odbornicima i građanima.

„Grad pod Trebjesom oduvijek je bio simbol borbe za slobodu, što je naročito došlo do izražaja tokom Drugog svjetskog rata u kome Nikšićanke i Nikšićani nijesu žalili živote za očuvanje domovine“, navela je Đurović.

Kako je rekla, ponosni Nikšić je grad vrijednih preduzetnika i umjetnika, i jedan od univerzitetskih, sportskih i kulturnih centara države.

„Uvjerena sam da će ova opština u narednom periodu uspjeti da se vrati na staze stare slave i da osnaži svoju ulogu u svekupnom razvoju Crne Gore“, kazala je Đurović.

Prema njenim riječima, da bi se to ostvarilo neophodna je adekvatna saradnja i sinergija lokalne samouprave i države, kako bi se nastavili započeti i pokrenuli novi projekti sa ciljem što bolje valorizacije prirodnih i turističkih potencijala kojima Nikšić raspolaže.

Đurović smatra da je posebno važno privlačenje stranih investicija i otvaranje novih radnih mjesta da bi se obezbijedili kvalitetniji uslovi života za cjelokupno stanovništvo Nikšića.

„To se naročito odnosi na mlade ljude kojima moramo stvoriti mogućnosti da ostanu u svom zavičaju i da u njemu grade temelje za svjetliju budućnost“, rekla je Đurović.

