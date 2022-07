Đurović: Ne ugroziti šansu da Crna Gora postane naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Nestabilnosti na domaćoj političkoj sceni ne bi smjele na bilo koji način da ugroze jedinstvenu istorijsku šansu da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije (EU), kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović se danas sastala sa predsjednikom Bugarske Rumenom Radevim, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

„Ističući da dvije države imaju kontinuirano prijateljske i sadržajne odnose, Đurović je ocijenila da, dodatno, posjeta Radeva predstavlja potvrdu snažnog partnerstva i obostranog opredjeljenja ka daljem jačanju ukupne saradnje“, kaže se u saopštenju.

Na tom putu, kako je ocijenila Đurović, dvije države snažno spaja usmjerenost na iste vrijednosti, budući članice Alijanse, Crna Gora i Bugarska su i nedvosmisleno usmjerene ka evropskoj perspektivi.

Navodi se da je Đurović potvrdila da postoji čvrsto opredjeljenje da u narednom periodu do kraja budu sprovedene reformske aktivnosti kako bi na kvalitetan način bio završen proces pristupnih pregovora.

Ona je naglasila da je u tom pravcu pokrenut potreban dijalog kako bi se došlo do važnih imenovanja u pravosuđu, budući da postoji jasna svijest da vladavina prava zauzima ključnu ulogu u reformama i da je cilj da u što kraćem roku budu ispunjena mjerila za poglavlja 23 i 24.

Đurović je, kako se dodaje, istakla prioritet i važnost evropske agende Crne Gore i ocijenila da se ne bi smjelo dozvoliti da „nestabilnosti na domaćoj političkoj sceni na bilo koji način ugroze jedinstvenu istorijsku šansu da Crna Gora postane naredna EU članica, svakako isporučivši tražene rezultate”.

Radev je naveo da je obaveza „ispuniti amanet onih koji su bili prije nas, i ovakve odnose dalje graditi, jačati i osnaživati”.

„Osim naše neupitne podrške EU putu Crne Gore, očekujem da ćemo uspostaviti pragmatičniju saradnju u oblastima ekonomije, turizma, obrazovanja, kulture. Ovakva nastojanja su isključivo usmjerena na postizanje rezultata, koji bi bili u interesu građana”, kazao je Radev.

On je ocijenio da upravo parlamentarna saradnja treba da bude polazna osnova, čime bi bili garantovani adekvatni pravni okviri za uspostavljanje svih daljih veza, te pozdravio funkcionisanje i rad grupa prijateljstva dva parlamenta.

Radev je, kako su kazali iz Skupštine, upoznao Đurović sa društveno političkim prilikama u Bugarskoj.

On je istakao da je Bugarska kao članica EU spremna da u potpunosti pruži političko – ekspertsku pomoć Crnoj Gori u pristupnim procesima i podijeli sva iskustva koja bi našoj zemlji mogla biti od pomoći.

„Sagovornici su se saglasili da je posebna vrijednost, koja garantuje sigurnost i na kojoj treba insistirati, snaga institucija i u tom smislu institucionalna memorija koja počiva na jakim administrativnim institucionalnim kapacitetima“, navodi se u saopštenju.

