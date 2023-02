Đurović: Ne očekujem da će Đukanović raspustiti Parlament

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović ne očekuje da će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspustiti parlament i raspisati parlamentarne izbore, kada istekne zakonski rok za formiranje Vlade, 15. marta.

Đurović je rekla za Pobjedu da ne očekuje da će Đukanović povući takav potez jer bi to dovelo do još veće destabilizacije države.

“Mislim da je i on toga svjestan i da iz ovog razloga ni do sada tako nešto nije uradio”, ocijenila je Đurović.

Ona je podsjetila da je postignut politički dogovor da budu i izabrani najmanje troje kandidata za sudije Ustavnog suda.

“Očekujem da 27. februara ta podrška bude postignuta i za četvrtog kandidata, čime bismo napokon pokazali najviši stepen odgovornosti prema državi, njenim institucijama i našem evropskom putu”, poručila je Đurović.

