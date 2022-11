Đurović danas sa predstavnicima parlamentarnih partija

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijele Đurović trebalo bi danas da razgovara sa liderima parlamentarnih partija, o rješavanju političke i institucionalne krize u Crnoj Gori.

Đurović je u ponedjeljak pozvala lidere parlamenrarnih stranaka na dijalog, a trebalo bi da razgovaraju o imenovanjima u pravosuđu, prvenstveno izboru sudija Ustavnog suda, kao i reformi izbornog zakonodavstva.

Na sastanku bi trebalo da se razgovara i o izmjenama Zakona o predsjedniku, koje je predsjednik države Milo Đukanović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

Iz institucija Evropske unije i više diplomatskig predstavništava u Crnoj Gori su kazali da su zabrinuti zbog usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku i izostanka političkog dijaloga posebno u vezi sa izborom sudija Ustavnog suda.

Poručili su da svi politički subjekti zajedno treba da rade na pronalaženju izlaza iz trenutne krize.

